100 гектаров леса уничтожил крупный пожар в Кузбассе

В Таштагольском районе Кемеровской области пожар уничтожил 100 гектаров леса. Предположительно, он начался из-за костра.

Непотушенный костер мог стать причиной крупного пожара, который случился 9 мая на берегу реки Мундыбаш. Вечером поступило сообщение, что в 18 километрах от поселка Темиртау горит лес.

- На место выдвинулись сотрудники администрации, лесник, участковый и члены добровольной пожарной дружины. Часть команды добралась на лодке, большинству пришлось идти пешком. Огонь охватил кустарники и деревья на прибрежной полосе на протяжении двух километров, - рассказала пресс-секретарь главы Таштагольского района Марина Кустова.

Огонь не перекинулся на соседний лес лишь благодаря скале Фото: press_atr / Instagram

К счастью, огонь не перекинулся на близлежащий лесной массив, поскольку последний отделен от берега скалой. Тем не менее, прибрежная полоса шириной в полкилометра сгорела.

В причинах возникновения пожара разбираются правоохранительные органы, проводится расследование. Одной из версий, из-за чего загорелся лес, называют непотушенный костер, поскольку в эпицентре возгорания было обнаружено кострище.

Напомним, сейчас в Кузбассе действует особый противопожарный режим: местным жителям запрещено разжигать костры на природе. Нарушителям грозит штраф.