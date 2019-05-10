Автор книги о войне Владимир Долматов: «Лучшие годы прошли в Кемерове»

В Кемерово приехал московский журналист, автор книги «Главные документы Великой Отечественной войны» Владимир Долматов. Свою книгу в преддверии Дня Победы писатель презентовал в государственной филармонии Кузбасса. Накануне Владимир Долматов прогулялся по улочкам Кемерова, где жил в далеких 80-х годах, будучи собственным корреспондентом газеты «Советская Россия». Вместе с писателем на прогулку отправились журналисты «Комсомолки» и вспомнили, каким Кемерово был 30 лет назад.

Баптист, шахты и романтика

С Владимиром Долматовым мы встретились на кемеровской набережной. Журналист сразу приметил, что у Вечного огня стоит караул – прямо как во времена его кемеровской жизни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/707071" frameborder="0"></iframe> Владимир Долматов презентует свою книгу в Кемерове..Журналист, историк и писатель рассказывает о том, как создавалась книга-альбом.Лариса МАРУЦАК

- Я прожил здесь недолго, всего два года и два месяца. Но с точки зрения жизненной это были одни из лучших лет. Это и работа собкором, и замечательные люди, которые здесь жили. Конечно, это было поразительное время. Я долго скучал по Кемерову в Москве, куда уехал только после третьего приглашения. Не скажу, что Москва стала мне родным городом, Кемерово милее. Ехал из аэропорта по Весенней – душа встрепенулась, - делится воспоминаниями Владимир Долматов.

В Кемерово журналист приехал в декабре 1982 года. До этого работал в свердловской газете «Уральский рабочий». В шахтерский край его направили после статьи про жизнь баптиста, которую не хотели печать местные издания, но газету «Советская Россия» история заинтересовала. И 34-летний Долматов стал собственным корреспондентом издания.

Владимир Долматов на кемеровской набережнойФото: Лариса МАРУЦАК

В Кузбассе журналист сразу познакомился с основным производством региона, стал ездить по шахтам, спускаться под землю. Первый спуск был на «Распадской» - тогда она была новой, передовой.

- В первый раз страшно не было, продвинутая широкая лава. Встречались на моем пути и такие узкие проходы, в которых становилось не по себе, было ощущение задавленности, - говорит журналист.

Владимир Долматов признается, что шахты ему нравились больше, чем разрезы.

- Чем? Романтики больше. Крутой спуск, пока слезешь, вылезешь – уже ног нет, - говорит московский гость.

Старый Кемерово. Улица Весенняя Фото: Кемерово - столица Кузбасса" / Facebook

Первая статья Владимира Долматова в качестве собственного корреспондента «Советской России» была, конечно же, посвящена угольной промышленности. Потом стал писать очерки про местных жителей, критические статьи.

Кузбасские люди – находка для журналиста

От Вечного огня мы идем к дому, в котором жил журналист вместе с женой и дочкой. Это сталинка на углу Островского и Весенней – дом №31. Проходим во дворик, и Владимир Долматов удивляется количеству припаркованных машин.

- Столько машин! Конечно, даже близко ничего подобного не было тогда! Может, одна машина во дворе стояла. Еще не расцвели деревья, расцветут, будет замечательно, - подмечает писатель. Подходим к подъезду. – Балконы осыпаются, столько времени прошло, конечно! Квартира у нас была на четвертом этаже, как заходишь – налево. Сейчас не вспомню номер… Потолки высокие, комнаты просторные.

Владимир Долматов во дворе дома №31 на улице ОрджоникидзеФото: Лариса МАРУЦАК

На мгновение журналист замолкает, поддавшись ностальгии. Потом начинает вспоминать самых удивительных героев своих статей.

- Имя Капишникова на слуху сегодня? Это учитель литературы из Мундыбаша. Он создал струнный оркестр «Музыкальная республика». Дьяков – тоже удивительный человек, метеоролог. О нем я слышал еще в Свердловске. Приедешь в колхоз к председателю, спросишь, какая погода, отвечает: сейчас прогноз Дьякова посмотрим. Мифическая личность для меня была. А в Кузбасс приехал и узнал, что он в Горной Шории живет, у него своя маленькая обсерватория. Приехал в Таштагол, познакомились, начали говорить. Это был настолько увлеченный делом человек, что я сначала не мог никакой фактуры для очерка собрать. Он постоянно абстрагировался от предмета разговора. Потом позвал Кашникова себе в помощь, они сели, давай Бетховена играть вместе, так разговор и сложился. Просто удивительный человек был! Жаль, его гидрометцентр не признавал, считал шарлатаном. Хотя точность его прогнозов была поразительная. В частности, я материале использовал телеграмму академика Комарова, который в июле запрашивал у Дьякова прогноз погоды в Атлантическом океане на октябрь. Предсказал, следующая телеграмма: восхищаемся, даты штормовой погоды совпали с абсолютной точностью!

Но самое главное предсказание Дьякова – тайфун на Кубе. Благодаря ему, властям удалось избежать страшного бедствия. За это его наградили медалью, а еще купили ему во Франции огромную обсерваторию, которую установили на горе в Таштаголе. И таких людей здесь много, для журналиста находка. Эти два года в Кузбассе не перечеркнешь никакими другими.

Старый Кемерово. Пересечение проспекта Советского и улицы Кирова - Бакалея Фото: Кемерово - столица Кузбасса" / Facebook

Сытый край

Дальше по Весенней проходим до Советского проспекта, журналист подмечает, что центр Кемерова практически не изменился. Вспоминает, что ближе к улице Кирова был книжный магазин, куда он ходил практически каждый вечер в первые месяцы, когда семья еще оставалась в Свердловске.

- Знаете, что мне еще запомнилось? Я приехал с огромного города, там у меня дочка родилась, в очередь за молоком вставал в шесть утра, мясо по талонам. Сюда приезжаю – все свободно. Город снабжался как шахтерский, люди здесь не бедствовали, - говорит Долматов.

Еще писатель замечает, что в восьмидесятых Кемерово не считался провинциальным городом: сюда приезжали известные певцы, музыканты, и горожане охотно посещали концерты.

Доходим до площади Советов, которую уже подготовили к 9 мая. Просим писателя рассказать про его книгу «Главные документы Великой Отечественной войны».

Владимир Долматов на встрече с кемеровчанами в Государственной филармонии Кузбасса Фото: АКО

- Я давно хотел сделать книгу о войне для семейного чтения. Мои родители тоже фронтовики: мама всю войну на передовой медсестрой была. И вот издательство «Комсомольская правда» предложило мне стать составителем такой книги. Я с удовольствием согласился. Работая над книгой, сделал для себя много открытий. Например, документ, так называемая директива №1. 21 июня Сталин знал, что война начнется либо утром 22, либо 23. Собрал совещание, на котором выработали директиву полной боевой готовности, войска должны были рассредоточить, замаскировать авиацию. Если бы она была исполнена, не было бы таких жертв, как в первые дни войны, - говорит Долматов.

Старый Кемерово. ЦУМ Фото: Кемерово - столица Кузбасса" / Facebook

Синий кот на белом снегу

Садимся в машину, едем на «Красную горку». Здесь писатель еще не был. Идем по территории музея.

- С этой стороны я город не видел. Замечательный вид! - отмечает Долматов. И начинает рассказ про еще одного своего героя – художника Селиванова, который писал в манере наивного искусства. - Это был маленький такой старичок, в фуражке шестиклинке ходил всегда. Жил под Новокузнецком. Когда я приехал к нему в первый раз, он стоял в женском платье, рисовал. Позже много раз к нему заезжал, а после последнего посещения (тогда он уже жил в доме старчества в Белове), за одну ночь написал про него статью, которую назвал «Синий кот на белом снегу». У него была такая картина, очень известная, много споров вокруг нее ходило. На холсте был изображен синий кот с человеческими глазами. Вот я его спрашиваю: «Иван Егорыч, почему кот-то синий?» - «Понимаешь, не было никакой другой краски, он такой же одинокий, как я, у меня жена умерла недавно, я ему отдал свои глаза».

После статьи Долматова о художнике почтовое отделение Белова завалили подарками, красками, холстами и переводами для Ивана Селиванова. Обком построил ему дом на территории дома старчества, в котором поселились художник, кот, курица и петух. В славе Селиванов прожил несколько лет и скончался незабвенным.