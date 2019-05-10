Как провести выходные в Кемерове

Песни Победы

Смотрим праздничный концерт

В праздничные выходные на главной площадке Кемерова - площади Советов - состоится концерт «Песни Победы». С инициативой проведения в Кузбассе концерта с участием звезд российской эстрады к 74-й годовщине Великой Победы выступил народный артист России Олег Газманов. В концерте примут участие: Тамара Гвердцители, Зара, группа «А-Студио», Денис Майданов, а также лучшие творческие коллективы и исполнители Кемеровской области. Ведущим станет Родион Газманов. Также на концерте объявят победителей конкурса, в рамках которого кузбассовцы рассказывали в своих аккаунтах в соцсетях о своих отцах, дедах и прадедах - тружениках тыла. Победители конкурса получат путевки на семейную поездку в города-герои: Москву, Санкт-Петербург и Севастополь. Кузбассовцы смогут увидеть овеянные славой места, где шли одни из самых ожесточенных боев Великой Отечественной войны.

Площадь Советов

пр. Советский, 62

11 мая, начало в 18.00

Вход свободный

День Победы - прекрасный повод узнать, какой вклад внесли в общий подвиг русского народа кузбассовцы Фото: Архив музея

Кузбасс в годы войны

Изучаем историю в музее

День Победы - прекрасный повод сходить в музей и узнать, какой же вклад внесли в общий подвиг русского народа кузбассовцы. В областном краеведческом музее работает выставка «Кузбасс в годы Великой Отечественной войны», в которой отражен колоссальный вклад жителей региона в Великую Победу. Документы, награды, фотографии, личные вещи красноармейцев рассказывают о боевом пути фронтовиков-кузбассовцев и воинских соединений, сформированных в Кемеровской области. Здесь можно узнать об участии наших земляков в крупнейших сражениях и боевых операциях Великой Отечественной войны - битве под Москвой, обороне Ленинграда, Сталинградском сражении, битве на Курской дуге.

Раздел «Они дошли до Берлина» посвящен кузбассовцам-участникам заключительного сражения войны. Самый известный из них - это имя знают далеко за пределами Кемеровской области - Николай Масалов. Он явил миру удивительный подвиг человечности: спас немецкую девочку во время уличных боев в Берлине.

В экспозиции показана громадная роль Кемеровской области как промышленного центра, принявшего в годы войны многие эвакуированные предприятия, а также самого крупного поставщика угля и металла для нужд фронта. Советские воины громили гитлеровцев на танках и самолетах, изготовленных из кузнецкой брони. Каждый 5-й снаряд, разорвавшийся на позициях врага, был из кузбасской стали. Легендарные «катюши» стреляли по фашистам реактивными снарядами, произведенными в Киселевске.

Также на выставке уделено внимание и подвигу фронтовых врачей, которые спасли тысячи солдатских жизней в полевых госпиталях и даже на поле боя. Все герои экспозиции - люди, которые своим героизмом, самоотверженностью и трудом приближали Победу.

Кемеровский областной краеведческий музей

Притомская набережная, 1а

Вторник - воскресенье: с 10.00 до 19.00

Цена билетов: от 100 до 150 рублей, дети до 4 лет - бесплатно, разрешена фото- и видеосъемка

В экспозиции показана громадная роль Кемеровской области как промышленного центра, принявшего в годы войны многие эвакуированные предприятия Фото: Архив музея

О подвиге деда

Ведем ребенка в театр

Историю своего народа нужно знать. Но как рассказать детям доступным языком о подвиге наших предков? Конечно, отвести на спектакль. Тем более сейчас в Театре кукол имени Гайдара показывают постановку «Василий Теркин». А сюжет такой…

Однажды юные «следопыты» Леша и Наташа, исследуя старый чердак дедушкиного дома, вдруг обнаруживают настоящий клад! И не простой, а военный! Это - письма, документы и личные вещи одного из самых знаменитых героев Великой Отечественной - солдата Василия Теркина! И каково же их удивление, когда этим самым героем оказывается их родной дед! Дедушка Василий! Читая его фронтовые «треугольнички» и рассматривая старинные фотографии, перед Наташей и Алешей предстают многочисленные подвиги их любимого дедули.

Театр кукол имени Гайдара

ул. Весенняя, 18

11 мая, начало в 13.00

Цена билетов: 200 рублей

Сейчас в Театре кукол имени Гайдара показывают постановку «Василий Теркин» Фото: Театр кукол

Дети войны – о своей жизни

Идем на выставку

В кузбасском центре искусств работает международная фотовыставка – «Дети войны – о своей жизни, о твоей истории». Экспозиция посвящена судьбам 3-х тысяч испанских детей, эвакуированных в СССР во время гражданской войны в Испании.

Главные действующие лица выставки – испанцы, те, кому в 1937 году едва исполнилось от 4 до 14 лет. Дети прижились в новой стране – стали учиться, работать, создали семьи, но все-таки чем-то отличались. С одной стороны – это была тоска по Родине, которую они едва успели познать, а с другой – инстинкт выживания, который их объединил, сплотил, помог сохранить родной язык, создать кружки самодеятельности, читать книги испанских авторов.

Представленная экспозиция – результат многолетней работы многочисленных участников. Это и испанские «дети войны», их потомки и родственники, исследователи, переводчики, российские и испанские власти. Это друзья и компаньоны испанского центра в Москве – Ассоциация «Архив Гражданской войны в Испании и изгнания» (Испания), Общество «Ностальгия» (Испания), Национальный архив Каталонии.

Кузбасский центр искусств

ул. Дзержинского, 6

Понедельник – воскресенье, с 10.00 до 19.00

Цена билетов: от 100 до 150 рублей