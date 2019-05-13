Шанс для рыжего Алекса: кузбассовцы собирают деньги на спасение лисенка

Рыжему лисенку Алексу необходима сложная операция, чтобы он мог нормально ходить. Волонтеры собирают деньги на лечение маленького лиса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/708333" frameborder="0"></iframe> Лисенку Алексу из Кузбасса нужна помощь..Видео: Анастасия Торопчина

Хитрюга Алекс попал в дом Анастасии Торопчиной из Ленинска-Кузнецкого еще в декабре 2018 года. Тогда его, маленького и покалеченного, нашли возле заправки в Чусовитино. Рваные загноившиеся раны, травмированные суставы и переломанные лапки - в таком состоянии был малыш. Он сам вышел к людям, а Анастасия вызвалась помочь животному. Ветеринары поставили лисенка на ноги, но возвращать его в дикую природу нельзя: малыш там попросту не выживет. Вот и поселился Алекс у Анастасии.

Сначала он боялся абсолютно всего: людей, кошек, звуков, прятался под кроватью. Но вскоре любопытную рыжую мордочку стали замечать сначала в дверном проеме, а потом и за пределами комнаты. У Алекса появились первые друзья - домашние кошки Анастасии.

- Сначала осторожничал: подкрадется потихоньку, понюхает и - бежать в свою комнату! Но за пару часов с кошками подружился, начал играть с ними, приносить свои игрушки.

Алекс уже перенес несколько операций. Он по-прежнему остается озорным и хитрым лисенком. ФОТО: из личного архива Анастасии Торопчиной.

Рыжий лис оказался хитрым и хулиганистым: то телефон утащит у хозяйки, то тапочки куда-то спрячет, а однажды зачем-то стащил пустую пятилитровую бутылку для воды. При этом он очень ласковый и общительный и все свои эмоции выражает звуками.

- Если не нравится угощение, издает звук, похожий на «фу», может мурлыкать, рычать, тявкать, плачет, как ребенок, - с улыбкой рассказывает о своем питомце Анастасия. - Очень ласковый и любопытный.

Тогда, в декабре 2018 года, волонтеры помогли с лечением Алекса. Лисенок перенес несколько операций: ему поставили пластины, подлечили суставы. Но здоровье рыжей мордашки так и не восстановилось полностью, и перенесенные травмы дают о себе знать.

- В начале мая мы с мужем обратили внимание на то, что одна из лап, на которой стояла шина, начала странно выгибаться. Наши ветеринары посоветовали проконсультироваться у новосибирских коллег, - рассказывает Анастасия. - Провели обследование, и выяснилось, что на месте перелома образовался хрящевой нарост. Чтобы срастить лапу, нужно ставить аппарат Илизарова.

Ветеринары из Новосибирска решили помочь животному и прооперировали лисенка бесплатно, но расходные материалы все-таки необходимо оплатить. Цена возможности ходить для лисенка, который сам вышел к людям за помощью, - 15 тысяч рублей. Сейчас, пока Алекс восстанавливается после операции и наркоза, Анастасия Торопчина обращается к кузбассовцам с просьбой помочь оплатить лечение рыжего хитрюги.

Одно из любимых занятий Алекса - смотреть в окно. ФОТО: из личного архива Анастасии Торопчиной.

Рыжий лис любит смотреть в окно и путешествовать. Правда, чаще всего он ездит в ветклинику на очередной курс лечения. И сейчас он ждет не дождется, когда Анастасия заберет его обратно, домой. Помочь Анастасии оплатить лечение Алекса можно здесь.