От -4 до +22: кузбассовцев ждут пасмурные и прохладные дни

Наступившая неделя не порадует кузбассовцев солнышком и теплом. Напротив: дни будут пасмурными и хмурыми, а температура воздуха по ночам будет опускаться до -4 градусов.

- Сейчас Кузбасс находится под влиянием холодной арктической массы, и в ближайшие дни сохранится прохладная погода. Лишь к выходным ожидаем существенное повышение температуры, - рассказала Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра. - В субботу теплый фронт принесет осадки и температуру воздуха до +20 градусов. В воскресенье будет немного теплее, но из-за прохождения холодного атмосферного фронта усилится ветер и осадки.

В течение большей части рабочей недели - во вторник, среду и четверг - погода не будет отличаться разнообразием. Днем столбики термометров будут держаться в пределах +5…+10 градусов, местами - до +15. Порывы северного и северо-западного ветра могут достигать 12-15 метров в секунду, кое-где ожидаются дожди, мокрый снег. По ночам - до четырех градусов мороза.

В пятницу характер погоды начнет меняться: воздух прогреется до +9… +14 градусов, небольшие и умеренные дожди пройдут уже в большинстве районов области, а ветер сменит направление на западное. Ночью будет чуть теплее: -1… +4 градуса.

В субботу столбики термометров поднимутся до +15… +20 градусов, пройдут дожди и грозы. Ночь будет теплее предыдущих: температура воздуха опустится лишь до +4… +9. Порывы южного ветра могут достигать 12-17 метров в секунду - впрочем, так же, как и в воскресенье.

В последний выходной на неделе ожидается до +22 градусов днем, но к вечеру при прохождении холодного атмосферного фронта похолодает, и ночью - уже 0… +5 градусов.