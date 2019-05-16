2019-05-16T17:14:42+03:00
Общество

Глава Мариинска превысил полномочия и попал под следствие

Владимир Бобров стал фигурантом уголовного дела
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Глава Мариинска стал фигурантом уголовного дела.Глава Мариинска стал фигурантом уголовного дела.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

60-летний глава Мариинского городского округа Владимир Бобров стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2016 году глава Мариинска изменил вид разрешения на использование земельного участка. Изначально на этом участке должен был строиться гостиничный комплекс, однако глава передал землю в собственность местному жителю, чтобы тот построил индивидуальный жилой дом. Кадастровая стоимость участка при этом изменилась на сумму более трех миллионов рублей.

Когда здание было построено, в документах также было отражено его предназначение как частного жилого дома. Однако по факту без контроля надзорных органов собственник выстроил гостиничный комплекс. Сотрудники УФСБ обнаружили эти нарушения и передали материалы в следственные органы. Следствию предстоит установить мотивы совершения преступления, точную сумму ущерба и других возможных участников дела.

- В Кемеровской области действует план противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Один из его главных принципов - это системный подход и взаимодействие правоохранительных органов с исполнительной властью. Данное уголовное дело было возбуждено по материалам, переданным в следственные органы сотрудниками УФСБ России, - прокомментировал ситуацию, сложившуюся с главой города, Валерий Догадов, замгубернатора Кемеровской области по вопросам безопасности и правопорядка.

Еще замгубернатора добавил, что администрация Кемеровской области оказывала содействие правоохранительным органам и проводила собственную проверку. Сейчас Совет народных депутатов Мариинского района рассматривает вопрос о соответствии главы Мариинского городского поселения занимаемой должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Кузбассе почти вскрыли банкоматы на сумму более четырех миллионов рублей
РСХБ нарастил объем кредитования посевной кампании на 10%
В Прокопьевске местная жительница организовала наркопритон
Кузбассовцы доверили Россельхозбанку более 9,9 млрд рублей
Новокузнечанка захотела сыграть на бирже и лишилась 100 тысяч рублей
Шестеро из семи не признали вину: в Кемерове завершилось первое заседание суда по делу «Зимней вишни»
В Новокузнецке мужчина шел из ночного клуба и обворовал грузовик
Экс-главу компании-владельца «Зимней вишни» обвинили в создании ОПГ
Повезло: в Кемерове мужчина остался жив после удара ножом
В Кузбассе разыскивают 31-летнюю женщину в черной куртке
В Кемерове полицейские устроили погоню за пьяным лихачом
При поддержке Россельхозбанка в Воронежской области создается вертикально-интегрированный агрохолдинг по переработке свинины
Глава кузбасского МЧС раскрыл свои доходы
В Белове пассажир автобуса угрожал расправой контролеру
Россельхозбанк в Кузбассе проводит ипотечную акцию
Полицейский автомобиль протаранил иномарку в Кузбассе
В Кемерове рядом с «Лапландией» разобрали фонтан
Центр Кемерова перекроют из-за велосипедных гонок
В Кемерове из-за заторов изменят работу светофора
В кемеровском аэропорту построят новый международный терминал
Мыло из колонии: кузбасские осужденные освоили новое производство
В Топках врачу дадут жилье за работу в роддоме
В Юрге закрыли опасную чебуречную
Четырехлетний мальчик выпал из окна в Междуреченске
Кузбасским шахтерам увеличили прибавку к пенсии
За пять лет в Кузбассе отремонтируют 73 школы
19-летнюю прокопчанку с рыжими волосами нашли живой
Водитель новокузнецкой маршрутки выехал на встречку и столкнулся с ДПС
Сайт кузбасского аэропорта заподозрили в распространении вирусов