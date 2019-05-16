Глава Мариинска превысил полномочия и попал под следствие

60-летний глава Мариинского городского округа Владимир Бобров стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2016 году глава Мариинска изменил вид разрешения на использование земельного участка. Изначально на этом участке должен был строиться гостиничный комплекс, однако глава передал землю в собственность местному жителю, чтобы тот построил индивидуальный жилой дом. Кадастровая стоимость участка при этом изменилась на сумму более трех миллионов рублей.

Когда здание было построено, в документах также было отражено его предназначение как частного жилого дома. Однако по факту без контроля надзорных органов собственник выстроил гостиничный комплекс. Сотрудники УФСБ обнаружили эти нарушения и передали материалы в следственные органы. Следствию предстоит установить мотивы совершения преступления, точную сумму ущерба и других возможных участников дела.

- В Кемеровской области действует план противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Один из его главных принципов - это системный подход и взаимодействие правоохранительных органов с исполнительной властью. Данное уголовное дело было возбуждено по материалам, переданным в следственные органы сотрудниками УФСБ России, - прокомментировал ситуацию, сложившуюся с главой города, Валерий Догадов, замгубернатора Кемеровской области по вопросам безопасности и правопорядка.

Еще замгубернатора добавил, что администрация Кемеровской области оказывала содействие правоохранительным органам и проводила собственную проверку. Сейчас Совет народных депутатов Мариинского района рассматривает вопрос о соответствии главы Мариинского городского поселения занимаемой должности.