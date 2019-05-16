В кузбасском филиале Tele2 назначен новый директор

Во вторник, 14 мая, журналистам представили нового директора филиала Tele2 в Кемеровской области Елену Яковлеву. В качестве руководителя она будет отвечать за стратегическое и оперативное управление бизнесом, развитие бренда Tele2 в регионе, а также за улучшение основных операционных и финансовых показателей филиала.

- Наша задача - постоянно двигаться вперед, делать бизнес более эффективным, - отметила Елена Яковлева. - Будем достраивать сеть там, где это необходимо, продолжим развивать абонентскую базу, расширять спектр предложений и услуг, поддерживать и повышать операционные показатели.

Свой путь в компании Tele2 Елена Яковлева начала в 2014 году с управления псковским филиалом. На тот момент опыт в сфере коммуникаций, в том числе в мобильном бизнесе, был солидный.

- Tele2 - компания с очень серьезными амбициями, развивающаяся, поэтому я решила попробовать. Начала с небольшого филиала в Пскове, а в 2016 году поступило интересное предложение уехать в Бурятию, с удовольствием его приняла. На всех этапах работы у меня были успешные проекты, которые, надеюсь, будут и здесь, в Кузбассе.

В Бурятии под руководством Елены Яковлевой состоялся запуск 4G. За два года филиал серьезно повысил качественные характеристики сети и покрытие мобильного интернета, а также улучшил финансовые и операционные показатели. Так, за два года выручка филиала выросла более чем на треть. За эффективную работу на позиции Елена получила высшую корпоративную награду - «Достижение года-2018».

- Впрочем, сейчас я уже работаю в другом регионе, а это - другой филиал, другая жизнь и другие задачи, - отмечает Елена Яковлева. - Я направлю все свои знания и опыт на их решение.

Принцип, которым Елена Яковлева руководствуется в работе, она сама называет принципом открытых дверей. ФОТО: пресс-служба Tele2.

На вопрос, как будут строиться отношения с коллективом и не планируется ли его обновление, новый руководитель решительно отвечает - нет. По ее словам, нынешняя команда - очень профессиональная. Задача - развивать коллектив дальше, помочь раскрыться каждому. Принцип, которым Елена Яковлева руководствуется в работе, она сама называет принципом открытых дверей. То есть любой сотрудник может зайти и обсудить любую проблему или идею. Позиция на равных позволяет выстраивать работу более эффективно.

Стала журналистам интересна и судьба прошлого директора филиала Tele2 в Кузбассе Татьяны Никифорович. На этот вопрос ответил генеральный директор макрорегиона «Сибирь» Дмитрий Кромский.

- В нашей компании очень развита ротация кадров между различными макрорегионами. Сейчас Татьяна Никифорович работает в Санкт-Петербурге, занимая должность заместителя директора по операциям макрорегиона «Северо-Запад». Это уже уровень не одного региона, это разветвленная филиальная сеть и возможность проявить компетенции на более высоком уровне.

Говоря о новом назначении в Кузбассе, Дмитрий Кромский отметил, что «большая клиентская база у Tele2 в Кузбассе диктует особую ответственность за все действия компании в регионе - от опережающего развития сетей высокоскоростного мобильного интернета до гибкого управления продуктовой линейкой компании и обеспечения высокого уровня сервиса». Также он выразил уверенность, что Елена Яковлева «со своей командой добьется отличных результатов».