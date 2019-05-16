2019-05-16T11:52:35+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Для ветеранов компании «СУЭК-Кузбасс» начались специализированные оздоровительные сезоны

Первый сезон уже начался с 13 мая
Яков КРЫМСКИЙ
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Для ветеранов компании «СУЭК-Кузбасс» начались специализированные оздоровительные сезоны. ФОТО: АО «СУЭК- Кузбасс»: Сергей Иванович ЗоновДля ветеранов компании «СУЭК-Кузбасс» начались специализированные оздоровительные сезоны. ФОТО: АО «СУЭК- Кузбасс»: Сергей Иванович Зонов
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Двести ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и находящихся на заслуженном отдыхе бывших сотрудников предприятий компании «СУЭК-Кузбасс» станут участниками двух специализированных двухнедельных сезонов в корпоративном санатории-профилактории МСЧ «Шахтер» в городе Полысаево. В самом современном по уровню медицинской оснащенности и комфортном по проживанию лечебно-профилактическом учреждении созданы оптимальные условия людям пожилого возраста. Для каждого отдыхающего разработаны индивидуальные курсы процедур с учетом особенностей организма. Организуются различные досуговые программы. Сделано все, чтобы многое пережившие люди могли набраться новых жизненных сил, почувствовать себя моложе и радостнее.

Ветеранские сезоны завершают череду мероприятий, посвященных празднованию Великой Победы. Сегодня на учете в ветеранских организациях предприятий, входящих в компанию «СУЭК-Кузбасс», состоит 196 ветеранов Великой Отечественной войны. В том числе 18 фронтовиков и 158 тружеников тыла. По доброй традиции, все ветераны получили продуктовые наборы и материальную помощь в честь праздника. В гостях у «поколения победителей» с подарками и пожеланиями доброго здоровья побывали представители советов ветеранов и советов молодежи предприятий.

В музее шахтерской славы Кольчугинского рудника состоялось открытие фотовыставки «Этот день мы приближали, как могли», рассказывающей о суровых фронтовых буднях и о напряжённой работе в тылу. На открытие был приглашен труженик тыла Сергей Иванович Зонов. Рассматривая снимки, он поделился и своими воспоминаниями о том тяжелейшем для страны времени.

- Из-за того, что всех коней забрали для военной службы, пахать землю в колхозе приходилось в буквальном смысле на женщинах. Шесть человек – по двое с каждой стороны – впрягались, надевали лямки как бурлаки, и тащили на себе плуг, которым управлял молодой парнишка, - говорит со слезами на глазах ветеран. – Отца моего в 1941 призвали на фронт, а в 1943 пришла похоронка. Осталась мать одна с четырьмя маленькими детьми. Мне тогда 12 лет было. Выживали, как могли, все отдавая фронту…

В рамках празднования состоялось возложение цветов к установленным на предприятиях мемориалам памяти о погибших на фронтах шахтерах. Высажены в честь праздника новые зеленые насаждения.

9 мая ветераны войны стали почетными участниками состоявшихся в городах и поселках праздничных митингов. Как символ сегодняшнего трудолюбивого шахтерского города, в Ленинске-Кузнецком по площади Победы прошла колонна горняков предприятий АО «СУЭК-Кузбасс». Знамя Победы нес бригадир, президент клуба «Проходчик» Павел Придаченко. Павел Владимирович – внук знаменитого бригадира шахты имени 7 Ноября, фронтовика, Героя Соцтруда Дмитрия Кузьмича Придаченко. Отдельной колонной в шествии участвовали бойцы трудового отряда СУЭК. А в Киселевске трудотрядовцы в составе «Бессметного полка» пронесли портреты своих воевавших прадедов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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