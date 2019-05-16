Ночью морозы, днем жара: какими будут последние дни недели в Кузбассе

Жителей области на выходных ждут небольшие морозы ночью и теплые, но дождливые дни.

По данным Кемеровского гидрометцентра, в пятницу днем столбики термоментра достигнут отметки +8..+13 градусов, ночью температура понизится до -3…+2 градусов. В этот день будет дуть юго-западный ветер, усиливаясь до 12 метров в секунду. Местами пройдут небольшие осадки.

В субботу регион будет находиться в теплом секторе циклона. При прохождении теплого атмосферного фронта юго-западный ветер будет с порывами до 15 метров в секунду, однако осадков не ожидается. Днем температура повысится до +12…+17, ночью будет прохладно – в пределах -3…+2 градусов.

Воскресенье тоже порадует теплом, воздух прогреется до +17…+22 градусов, а местами до +27 градусов. Однако за счет хорошего прогрева в большинстве районов области пройдут дожди различной интенсивности и грозы. Ветер сохранит юго-западное направление, но будет усилится до 20 метров в секунду. Ночью осадки сохранятся, температура составит +5…+10 градусов.

Не оставят дожди с грозами кузбассовцев и в понедельник. Сохранится и порывистый ветер. Температура днем составит +17…+22 градусов, но после прохождения уже холодного атмосферного фронта, в ночь столбики термометров понизятся до +3…+8 градусов.