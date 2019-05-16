Ночь музеев 2019 в Кемерове: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

Ночь музеев 2019 в Кемерове – одна из самых популярных акций у горожан. В этом году она пройдет 18 мая и будет посвящена году Театра в России.

Фестиваль колбы на «Красной Горке»

В музее-заповеднике «Красная Горка» в рамках международной акции «Ночь музеев-2019» состоится Фестиваль колбы.

В четвертый раз сотрудники музея организуют праздник, посвященный сибирскому растению с многочисленными полезными свойствами.

Кемеровчан ожидает насыщенная программа с приятными сюрпризами. Участники акции смогут овладеть новыми навыками в гончарной мастерской, принять участие в конкурсе костюмов «Дикий look-2019», игре-турнире «Красная Горка», кулинарном поединке «РасКОЛБАС» и других мероприятиях.

На музейной набережной для посетителей пройдет концерт, подготовленный творческими коллективами города. Здесь же, ближе к завершению фестиваля, развернется красочное лазерное шоу. Изюминкой праздника станет торжественное приготовление самого большого в Кузбассе пирога с колбой, которым угостят гостей фестиваля.

В конференц-зале гурманов ожидает увлекательная лекция известного краеведа Владимира Сухацкого «Кухня Кузбасса».

И, конечно, в течение всего фестиваля для гостей праздника будут проводиться экскурсии по экспозициям «Красной Горки».

- Международная акция «Ночь музеев» - это удобный формат для посещения выставок и экспозиций «Красной Горки», которые будут работать с 10.00 до 0.00, - поясняет директор музея Наталья Шелепова. - Кроме того, 18 мая стартует интеллектуальная игра для взрослых «Музейный детектив». Мы предлагаем участникам интересное расследование, в ходе которого они узнают об истории Кузбасса. В качестве «улик», «вещественных доказательств» выступят свидетельства экскурсовода и музейные экспонаты.

Музей-заповедник «Красная Горка»

ул. Красная Горка, 17, т.: (384-2) 45-46-46

18 мая, с 18.00 до 0.00

Цена билетов: от 250 до 350 рублей (при покупке до 18 мая), от 350 до 400 рублей (при покупке после 18 мая)

Фестиваль колбы на «Красной Горке». ФОТО: архив музея-заповедника "Красная горка".

Экскурсия в Областной музей кино

В рамках акции в областном музее кино пройдет экскурсия, которая расскажет историю мирового и российского кинематографа, а также об истоках зарождения кинопоказа и кинопроката в Кемеровской области. Все желающие смогут увидеть экспозицию кинопроекционного оборудования прошлых лет, запустить фильм на пленочном кинопроекторе, познакомиться с выставкой лучших детских работ, посвященных кино, а также попасть в «святая святых» музея – хранилище областного фильмофонда.

Посетители увидят старейшие киноленты, хранящиеся в фонде, реставрационные машины и получат на память о своем посещении сувенир – частицу настоящей кинопленки с любимыми персонажами!

Областной музей кино («Кузбасскино»)

пр. Советский, 4

18 мая, с 16.00 до 20.00

Вход свободный

Экскурсия в Областной музей кино. ФОТО: архив Областного музея кино.

Едем на «Томскую писаницу»

«Томская Писаница» приглашает к себя ярко и весело отметить Международный день музеев. Для посетителей пройдет музейный квест «Герой музея». Участникам предстоит преодолеть несколько этапов, связанных с экспозициями «Томской Писаницы».

Цель квеста - познакомить гостей с музеем-заповедником в увлекательной игровой форме.

Также в этот день среди посетителей пройдёт розыгрыш музейных услуг (пригласительные входные билеты, бесплатные экскурсии и аттракционы).

Яшкинский район, д. Писаная

18 мая, начало в 13.00

Цена билетов: от 200 до 300 рублей»

Едем на «Томскую писаницу». ФОТО: музей-заповедник "Томская писаница".

300 лет за одну ночь

18 мая отдел природы Кемеровского областного краеведческого музея присоединится к акции «Ночь музеев». Программа запланирована действительно масштабная и интересная. В этот день гостей праздника ждут экскурсии, рассказ о традиционных играх народов Притомья, акции и тематические локации, мастер-классы, арт-пространство «Мастерская художника» и многое-многое другое. Также для всех желающих будет организован музейный тур «300 лет за одну ночь или галопом по эпохам».

Кемеровский областной краеведческий музей (отдел истории)

пр. Советский, 51

18 мая, с 11.00 до 23.00

Цена билетов: от 100 до 150 рублей

Фотовыставка и тараканьи бега. ФОТО: Краеведческий музей.

Фотовыставка и тараканьи бега

Всего за несколько часов в одном месте можно увидеть новую фотовыставку «Тропой Кузнецкого Алатау» и крио-шоу «Волшебный туман», попробовать расписать глиняные фигурки или уголь, смастерить гончарный горшок или паука из синельной проволоки, познакомиться с экзотическими животными, увидеть настоящие тараканьи бега или поучаствовать в квест-игре «Пятый элемент». И это далеко не все, что задумали организаторы. Приходите, будет весело!

Кемеровский областной краеведческий музей (отдел природы)

пр. Советский, 55

18 мая, с 15.00 до 0.00

Цена билетов: от 100 до 200 рублей