Как в Новокузнецке весело и ярко провести выходные

Хали-гали, паратрупер!

Стремимся, чтобы все было супер!

«Девчонки полюбили не меня», «Хали-гали, паратрупер», «Уберите знак «Кирпич» - впереди мотор «Москвич» - наверняка, вы не раз напевали незатейливые слова рвущих душу хитов группы «Леприконсы!». Возможно, копили на новенький мопЭд и завидовали гармонисту. Но не стоит сейчас делать этого – лучше отправляйтесь на концерт знаменитого поп-панк-коллектива! Здесь можно будет вспомнить старые проверенные временем хиты и услышать новые композиции в оригинальном исполнении. К слову, все это можно делать в уютной обстановке, подпевать и даже подтанцовывать в такт хулиганским аккордам «Леприконсов!»

Не дайте себе пролететь – поспешите на концерт любимых артистов. К слову, количество мест ограничено.

Ресторан Paulaner Brauhaus

Ермакова, 1/1, т.: (384-3)576546

18 мая, начало в 21:00

Цена билетов: от 1700 до 2300 рублей.

Хали-гали, паратрупер! ФОТО: организаторы мероприятия

«Пантера»: любовь и ненависть, долги и миллионы

Что победит в противостоянии двух ярких личностей?

Когда встречаются две противоположности, между ними неизбежно возникнет искра. Они будут любить и ненавидеть, искать компромисс и идти на уступки – или стоять каждый на своем.

Она – музыкальный продюсер, предпочитающий поп-музыку. Он – поклонник классики и обладатель абсолютного музыкального слуха. У нее – двое детей и долги. Он – бездетный миллиардер. Пока она продвигает поп-культуры в массы, он легким движением руки уничтожает ее бизнес. Впереди – поединок не на жизнь, а на смерть.

Две яркие и сильные личности влюбились друг в друга с первого взгляда, он признаться себе в этом не смогли и стали заклятыми врагами. Что теперь победит – любовь или ненависть? Возможен ли компромисс между двумя противоположностями?

В главных ролях – Нонна Гришаева, Даниил Бухов, Валерий Николаев, Александр Мохов, Александр Аноприков и Ирина Мохова.

Театр Металлургов

пр. Театральный, 6, т.: (384-3) 79-42-98

21 мая, начало в 19:00

Цена билетов: от 1000 до 3000 тысяч рублей.

"Господа головлевы". ФОТО: Новокузнецкий драматический театр

Господа Головлевы и их семейные тайны

В чем трагедия страшной семьи?

Роман Салтыкова-Щедрина был опубликован еще в 1880 году, и с тех пор он будоражит умы не только российского читателя. Имя Иудушки Головлева давно стало нарицательным, а все персонажи романа обрели литературное бессмертие. К слову, лучшие писатели той эпохи и наши современники восхищались и восхищаются «историей умертвий» целого семейного клана.

Беспощадная сатира Щедрина к финалу превращается в подлинно шекспировскую трагедию, а личные прокурорские мотивы автора обобщаются до пронзительной истории тотального одиночества человека. Трагедия семьи становится трагедией всего человечества, и так страшно оказаться на месте одного из Головлевых…

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

19 мая, начало в 18:30

Цена билетов: 250 рублей.