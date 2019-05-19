Захват преступника, рукопашный бой и овчарки: в Кемерове прошла «Зарядка со стражем порядка»

Сразу несколько сотен кемеровчан стали участниками «Зарядки со стражем порядка». Горожане не только выполнили упражнения, но и поучаствовали в мастер-классах, посмотрели показательные выступления и даже сразились в спарринге с полицейским.

Захват преступника. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Участниками массовой зарядки со стражами порядка стали жители района Лесная Поляна города Кемерово. Оказалось, что каждый из них не просто охраняет спокойствие горожан, но и активно занимается спортом. Так, ветеран МВД Вячеслав Иваненко является олимпийским чемпионом по спортивной ходьбе в Сеуле 1988 года, майор полиции Сергей Кириллов - победитель Кубка мира по вольной борьбе, капитан внутренней службы Александр Машков - неоднократный призер Кубка Российской Федерации по легкоатлетическому многоборью, а также старший лейтенант внутренней службы Артем Акашкин - член сборной команды ГУ МВД России по Кемеровской области по зимнему служебному двоеборью и преодолению полосы препятствий со стрельбой, а подполковник внутренней службы Светлана Волкова - призер чемпионата МВД России по служебному двоеборью.

Почти как средневековый рыцарь! ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Первым сюрпризом для горожан стали показательные выступления отряда спецназначения «Гром»: они продемонстрировали, как происходят захваты преступников. А заодно и познакомили с основами рукопашного боя. Сотрудники в форме, слаженность их действий и шумовые эффекты привели маленьких зрителей в полный восторг. Затем перед горожанами выступили служебно-розыскные собаки и конная полиция.

Служебные собаки вызвали неподдельный восторг и у детей, и у взрослых. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Одним из главных составляющих спортивного праздника стали семь площадок, на которых проводились мастер-классы, исторические реконструкциями с кольчугами и доспехами средневековых рыцарей. На одной из площадок тренировку с ребятами провел обладатель Кубка мира по вольной борьбе майор полиции Сергей Кириллов. И, конечно же, большой популярностью среди детей пользовалась площадка, где все желающие смогли познакомиться с полицейском транспортом, посидеть на мотоцикле и в салоне служебного автомобиля, поговорить по настоящей рации и примерить мотошлем.

Ребятишки посидели за рулем патрульной машины и на мотоцикле ДПС. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

- Мы уверены, что сегодня вы по-настоящему и надолго зарядились энергией, будете заниматься спортом, и, возможно, кто-то из вас именно сейчас решил связать свое будущее со службой во имя безопасности людей, - подчеркнул начальник отдела информации и общественных связей Главного управления МВД России по Кемеровской области полковник внутренней службы Игорь Ситдиков в конце спортивного праздника..