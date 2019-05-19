Ради спасения человека кузбасские полицейские выломали железные ворота
Двое кузбасских полицейских во время патрулирования улицы спасли человека. Мужчина не мог самостоятельно выйти из горящего гаража.
Ради спасения человека кузбасские полицейские выломали железные ворота..Видео: МВД России.
В ту ночь сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Прокопьевску Кемеровской области старший сержант полиции Станислав Канин, сержант полиции Александр Махонин и стажер Анастасия Григорьева находились на своем маршруте патрулирования. Они обратили внимание на то, что около одного из частных домов горит гараж. Стражи порядка тут же поспешили на помощь.
- Они сообщили о происшествии в экстренные службы и незамедлительно направились к месту возгорания, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как только патрульные подъехали к месту чрезвычайного происшествия, они услышали крики женщины. Она была в отчаянии: внутри гаража находится ее сын.
- Языки пламени были так высоки, что озаряли дворовую территорию, - рассказал один из участников спасательной операции. - Мы увидели, как женщина пыталась открыть гараж и не могла сделать это.
Мужчина не мог выйти, и тогда сотрудники полиции выломали железные ворота, чтобы спасти его. На полу гаража действительно лежал мужчина – стражи порядка эвакуировали его, оказали первую помощь и передали прибывшим медикам. Благодаря их профессиональным и грамотным действиям жизнь человека была спасена.
ИСТОЧНИК KP.RU