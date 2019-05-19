2019-05-19T14:12:00+03:00
Происшествия

Ради спасения человека кузбасские полицейские выломали железные ворота

Прокопчанин мог погибнуть в горящем гараже [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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Ради спасения человека кузбасские полицейские выломали железные ворота. ФОТО: МВД РоссииРади спасения человека кузбасские полицейские выломали железные ворота. ФОТО: МВД России
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Двое кузбасских полицейских во время патрулирования улицы спасли человека. Мужчина не мог самостоятельно выйти из горящего гаража.

Ради спасения человека кузбасские полицейские выломали железные ворота..Видео: МВД России.

В ту ночь сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по городу Прокопьевску Кемеровской области старший сержант полиции Станислав Канин, сержант полиции Александр Махонин и стажер Анастасия Григорьева находились на своем маршруте патрулирования. Они обратили внимание на то, что около одного из частных домов горит гараж. Стражи порядка тут же поспешили на помощь.

- Они сообщили о происшествии в экстренные службы и незамедлительно направились к месту возгорания, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как только патрульные подъехали к месту чрезвычайного происшествия, они услышали крики женщины. Она была в отчаянии: внутри гаража находится ее сын.

- Языки пламени были так высоки, что озаряли дворовую территорию, - рассказал один из участников спасательной операции. - Мы увидели, как женщина пыталась открыть гараж и не могла сделать это.

Мужчина не мог выйти, и тогда сотрудники полиции выломали железные ворота, чтобы спасти его. На полу гаража действительно лежал мужчина – стражи порядка эвакуировали его, оказали первую помощь и передали прибывшим медикам. Благодаря их профессиональным и грамотным действиям жизнь человека была спасена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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