2019-05-17T14:05:42+03:00
Общество

Какие дворы отремонтируют в Кемерове в 2019 году

На ремонт дворов в Центральном районе Кемерова направлено 286,6 миллиона рублей
Екатерина РОМАНОВА
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На ремонт дворов в Центральном районе Кемерова направлено 286,6 миллиона рублей. Фото: пресс-служба администрации города Кемерово.На ремонт дворов в Центральном районе Кемерова направлено 286,6 миллиона рублей. Фото: пресс-служба администрации города Кемерово.
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286,6 миллиона рублей направлено на ремонт дворовых территорий в Кемерове. На эти средства планируется отремонтировать 25 дворов в Центральном районе.

Планируется, что в скором времени будут приведены в порядок дворовые территории по следующим адресам:

- проспект Ленина, 109б, 113б, 117, 117б, 63б, 70в, 77б, 76в;

- улица Волгоградская, 21а, 31а, 21;

- улица Сибиряков-Гвардейцев, 324, 326, 328а;

- улица Гагарина, 138;

- улица Терешковой, 36, 32, 34;

- улица Калинина, 5, 9;

- проспект Октябрьский, 17, 21, 23;

- улица Островского, 30;

- бульвар Пионерский, 14.

Кроме того, будет выполнен ремонт кровель на 17 адресах:

- улица Гагарина, 138;

- улица Дзержинского, 6;

- проспект Ленина, 65б, 82а, 84, 113б;

- улица Ноградская, 16;

- бульвар Пионерский, 12;

- проспект Советский, 35, 37;

- улица Спортивная, 24, 36;

- улица Терешковой, 20;

- улица Чкалова, 2, 20а, 12;

- улица Шорникова, 5.

В планы коммунальщиков включены ремонт или замена 10 лифтов в домах по проспекту Ленина, 84, 66а, 72; проспекту Октябрьскому, 3а, 3в, 15, 21, 33б; бульвару Пионерскому, 10а.

- Специалисты заменят 1,566 км водопроводов по улице Красной, 13,10, проспекту Ленина 13, 14, 18, 55,102. Будет выполнена замена четырех единиц запорной арматуры по проспекту Октябрьскому, - добавили в пресс-службе администрации Кемерова.

К слову, за последние три года на развитие жилого фонда Центрального района было направлено 347,8 миллиона рублей. За это время отремонтировали 65 дворовых территорий, обновили лифтовое оборудование в 15 многоэтажках, привели в порядок кровли в 21 доме и отремонтировали системы отопления 290 домов. Кроме того, отремонтировали 79 детских площадок и установили 2 новые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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