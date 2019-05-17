Какие дворы отремонтируют в Кемерове в 2019 году
286,6 миллиона рублей направлено на ремонт дворовых территорий в Кемерове. На эти средства планируется отремонтировать 25 дворов в Центральном районе.
Планируется, что в скором времени будут приведены в порядок дворовые территории по следующим адресам:
- проспект Ленина, 109б, 113б, 117, 117б, 63б, 70в, 77б, 76в;
- улица Волгоградская, 21а, 31а, 21;
- улица Сибиряков-Гвардейцев, 324, 326, 328а;
- улица Гагарина, 138;
- улица Терешковой, 36, 32, 34;
- улица Калинина, 5, 9;
- проспект Октябрьский, 17, 21, 23;
- улица Островского, 30;
- бульвар Пионерский, 14.
Кроме того, будет выполнен ремонт кровель на 17 адресах:
- улица Гагарина, 138;
- улица Дзержинского, 6;
- проспект Ленина, 65б, 82а, 84, 113б;
- улица Ноградская, 16;
- бульвар Пионерский, 12;
- проспект Советский, 35, 37;
- улица Спортивная, 24, 36;
- улица Терешковой, 20;
- улица Чкалова, 2, 20а, 12;
- улица Шорникова, 5.
В планы коммунальщиков включены ремонт или замена 10 лифтов в домах по проспекту Ленина, 84, 66а, 72; проспекту Октябрьскому, 3а, 3в, 15, 21, 33б; бульвару Пионерскому, 10а.
- Специалисты заменят 1,566 км водопроводов по улице Красной, 13,10, проспекту Ленина 13, 14, 18, 55,102. Будет выполнена замена четырех единиц запорной арматуры по проспекту Октябрьскому, - добавили в пресс-службе администрации Кемерова.
К слову, за последние три года на развитие жилого фонда Центрального района было направлено 347,8 миллиона рублей. За это время отремонтировали 65 дворовых территорий, обновили лифтовое оборудование в 15 многоэтажках, привели в порядок кровли в 21 доме и отремонтировали системы отопления 290 домов. Кроме того, отремонтировали 79 детских площадок и установили 2 новые.
ИСТОЧНИК KP.RU