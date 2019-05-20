2019-05-20T15:00:38+03:00
Общество

Дожди, град и тепло: в ближайшие дни в Кузбассе будет переменчивая погода

Синоптики дали прогноз погоды на неделю
Екатерина РОМАНОВА
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Дожди, град и тепло: в ближайшие дни в Кузбассе будет переменчивая погодаДожди, град и тепло: в ближайшие дни в Кузбассе будет переменчивая погодаФото: Кирилл ЧАЩИН
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В ближайшие дни Кузбасс ожидает переменчивая погода. Столбики термометров будут опускаться до -2 и подниматься до +25 градусов. А еще - пройдут дожди и град.

Во вторник в большинстве районов Кузбасса пройдут дожди - где-то небольшие, где-то умеренные, а где-то прогремят грозы и выпадет град. Юго-западный ветер будет менять направление на западное, а при прохождении холодного атмосферного фронта его порывы могут достигать 20 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +15… +20 градусов, однако местами столбики термометров едва достигнут отметок +9…+14. Ночью же станет прохладнее: лишь +2…+7.

В среду Кузбасс будет находиться в теплом секторе циклона. Порывы западного ветра могут усиливаться до 20 метров в секунду, а воздух прогреется до +13… +18 градусов. В большинстве районов по-прежнему будет пасмурно, пройдут небольшие и умеренные дожди, а ночью похолодает до +1… +6.

В четверг дневная температура останется в тех же пределах, а вот ночью столбики термометров опустятся до -2… +3 градусов. При прояснении возможны первые заморозки.

В пятницу вновь потеплеет - до +19 днем и до +7 ночью. Ветер по-прежнему будет порывистым, до 13 метров в секунду. Днем осадков не ожидается, а вот ночью возможен небольшой дождь.

В выходные погода по-прежнему окажется неустойчивой. В субботу столбики термометров будут держаться в пределах +20… +25 градусов, а ночью - +4... +9. В воскресенье же температура не превысит +22 градусов днем и +7 ночью. При этом в большинстве районов Кузбасса пройдут дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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