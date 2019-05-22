Дни Кузбасса стартовали в Совете Федерации

Кузбасская делегация во главе с губернатором работает в Совете Федерации. Здесь стартовали Дни Кузбасса.

Как рассказал Сергей Цивилев, Дни Кузбасса - это возможность рассказать руководству страны о проблемах региона, о проектах, которые невозможно реализовать без федеральной финансовой поддержки.

«Таких проектов у нас немало. Прежде всего социальная сфера. Кузбасс уже вошел в федеральную программу переселения с подработанных территорий, однако сейчас мы предложили направить на переселение дополнительные средства. Если Совфед одобрит - обеспечим 5500 кузбасских семей новым жильем всего за три года вместо десяти лет!» - рассказал губернатор.

Также среди запланированного, требующего федеральной поддержки, - создание в Кузбассе новых медицинских комплексов. Это хирургический корпус областного клинического онкологического диспансера, хирургический корпус областной детской клинической больницы с реконструкцией всего комплекса медучреждения, филиал Кемеровского кардиологического диспансера в Новокузнецке, Центр комплексной реабилитации инвалидов.

Кроме того, на совещании был поднят вопрос строительства дороги в обход Кемерова.

«Непросто было убедить Совет начать строительство дороги в обход Кемерова уже в 2020 году. Давал гарантии под личную ответственность. Результат узнаем 22 мая», - отметил Цивилев.

Еще сенаторы рассмотрят проекты реконструкции аэропортов Новокузнецка и Кемерова, оснащения современным оборудованием аэропорта Таштагола, а также проект железнодорожного сообщения от аэропорта имени Волынова до Шерегеша.