2019-05-23T16:30:34+03:00
Общество

Дни Кузбасса стартовали в Совете Федерации

Власти рассказали сенаторам о проблемах и перспективах развития Кемеровской области
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Кузбасская делегация рассказала сенаторам о самых важных для развития региона проектах Фото: Сергей Цивилев / "ВКонтакте"Кузбасская делегация рассказала сенаторам о самых важных для развития региона проектах Фото: Сергей Цивилев / "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

Кузбасская делегация во главе с губернатором работает в Совете Федерации. Здесь стартовали Дни Кузбасса.

Как рассказал Сергей Цивилев, Дни Кузбасса - это возможность рассказать руководству страны о проблемах региона, о проектах, которые невозможно реализовать без федеральной финансовой поддержки.

«Таких проектов у нас немало. Прежде всего социальная сфера. Кузбасс уже вошел в федеральную программу переселения с подработанных территорий, однако сейчас мы предложили направить на переселение дополнительные средства. Если Совфед одобрит - обеспечим 5500 кузбасских семей новым жильем всего за три года вместо десяти лет!» - рассказал губернатор.

Также среди запланированного, требующего федеральной поддержки, - создание в Кузбассе новых медицинских комплексов. Это хирургический корпус областного клинического онкологического диспансера, хирургический корпус областной детской клинической больницы с реконструкцией всего комплекса медучреждения, филиал Кемеровского кардиологического диспансера в Новокузнецке, Центр комплексной реабилитации инвалидов.

Кроме того, на совещании был поднят вопрос строительства дороги в обход Кемерова.

«Непросто было убедить Совет начать строительство дороги в обход Кемерова уже в 2020 году. Давал гарантии под личную ответственность. Результат узнаем 22 мая», - отметил Цивилев.

Еще сенаторы рассмотрят проекты реконструкции аэропортов Новокузнецка и Кемерова, оснащения современным оборудованием аэропорта Таштагола, а также проект железнодорожного сообщения от аэропорта имени Волынова до Шерегеша.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Наши люди: Обсуждаем особенности управления издательским домом с главредом "КП" Владимиром Сунгоркиным
Главный редактор Издательского Дома "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин даст эксклюзивное интервью ведущим программы "Наши люди" на телеканале БелРос [видео]
Черная благодарность «ловца покемонов в храме» или трудный путь к Богу
8 мая у скандально-известного блогера Руслана Соколовского закончился условный срок, 9 мая он уже поздравил «ветеринаров» с Днем Победы, а через неделю прилетел на «скверный майдан» из Питера
Исследователи долголетия: ключ к продлению жизни - в ваших руках
От чего зависит продолжительность нашей жизни, по последним научным данным, как на нее влияют самосознание человека, его мотивация и поведение, «Комсомолке» рассказал один из ведущих российских геронтологов Алексей Москалев
Новости 24
Кемеровчанин похитил собственного ребенка, чтобы заняться его воспитанием
Как ловили 11-летнего мальчика из окна горящей «Зимней вишни»
Экс-чиновник крышевал наркоторговку в Кузбассе
Банк ВТБ сделал подарок кемеровской областной больнице
17-летняя девушка умерла в скорой после ДТП в Кузбассе
В кемеровском магазине продавали 300 ненастоящих игрушек
Антону Силуанову показали, как выплавляются кузбасские рельсы
Пьяный водитель на «шестерке» врезался в ограждение в Кемерове
В Новокузнецк приехал министр финансов Антон Силуанов
В Кузбассе снова почувствовали подземные толчки
Спасатели штурмовали квартиру 84-летней кемеровчанки
С начала года РСХБ выделил на садоводство и виноградарство больше 900 миллионов рублей
Крупный торговый центр эвакуировали в Новокузнецке
Сотрудники Россельхозбанка посадили благотворительный картофель
Деревья в Кемерове вырубают без разрешения
Рецидивист изнасиловал и ограбил молодую кемеровчанку в лифте дома
9-летний ребенок потерял сознание от удушения на горке в Кузбассе
Кузбасский хоккеист помог сборной России выйти в полуфинал чемпионата мира по хоккею
Кузбасские саперы обезвредили найденную в водоеме гранату
Без спецсредств: очевидец рассказал, как действовали пожарные в «Зимней вишне»