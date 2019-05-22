Онкологическая помощь в Кузбассе станет доступнее

В Кузбассе увеличится доступность онкологической помощи. Этот и другие проекты обсудили в Совете Федерации России.

На заседании Совета Федерации замгубернатора Елена Малышева рассказала, какие учреждения необходимо построить и реконструировать, чтобы увеличить качество и доступность оказания медицинской и социальной помощи. Проекты должны быть реализованы до 2024 года.

Один из проектов - строительство в Кемерове хирургического корпуса областного онкодиспансера. По словам Елены Малышевой, жители Кузбасса не должны стоять в очереди на операцию, а значит, необходимы новые здания больниц.

Сейчас онкодиспансер может принять до 370 человек. После ввода корпуса в эксплуатацию учреждение сможет увеличить возможность оказания медицинской помощи дополнительно 180 пациентам. После переезда хирургических отделений в новый корпус на освободившихся площадях появятся возможности для расширения консультативной поликлиники, отделений химиотерапии, лабораторий, детского онкологического отделения. Освободятся площади для размещения отделений реабилитации и паллиативной помощи.

Еще один проект - строительство нового хирургического корпуса областной детской клинической больницы и реконструкция всего комплекса медучреждения. В нем будет располагаться современно оснащенный операционный блок, что позволит проводить более 10 тысяч операций для детей в год, в том числе с врожденными пороками развития.

Также Елена Малышева представила участникам заседания проекты строительства филиала Кемеровского кардиологического диспансера в Новокузнецке и Центра комплексной реабилитации инвалидов.