2019-05-23T04:44:05+03:00
Общество

Онкологическая помощь в Кузбассе станет доступнее

Этот и другие проекты обсудили в Совете Федерации России
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Онкологическая помощь в Кузбассе станет доступнее. ФОТО: пресс-служба департамента здравоохранения Кемеровской области.Онкологическая помощь в Кузбассе станет доступнее. ФОТО: пресс-служба департамента здравоохранения Кемеровской области.
Изменить размер текста:

В Кузбассе увеличится доступность онкологической помощи. Этот и другие проекты обсудили в Совете Федерации России.

На заседании Совета Федерации замгубернатора Елена Малышева рассказала, какие учреждения необходимо построить и реконструировать, чтобы увеличить качество и доступность оказания медицинской и социальной помощи. Проекты должны быть реализованы до 2024 года.

Один из проектов - строительство в Кемерове хирургического корпуса областного онкодиспансера. По словам Елены Малышевой, жители Кузбасса не должны стоять в очереди на операцию, а значит, необходимы новые здания больниц.

Сейчас онкодиспансер может принять до 370 человек. После ввода корпуса в эксплуатацию учреждение сможет увеличить возможность оказания медицинской помощи дополнительно 180 пациентам. После переезда хирургических отделений в новый корпус на освободившихся площадях появятся возможности для расширения консультативной поликлиники, отделений химиотерапии, лабораторий, детского онкологического отделения. Освободятся площади для размещения отделений реабилитации и паллиативной помощи.

Еще один проект - строительство нового хирургического корпуса областной детской клинической больницы и реконструкция всего комплекса медучреждения. В нем будет располагаться современно оснащенный операционный блок, что позволит проводить более 10 тысяч операций для детей в год, в том числе с врожденными пороками развития.

Также Елена Малышева представила участникам заседания проекты строительства филиала Кемеровского кардиологического диспансера в Новокузнецке и Центра комплексной реабилитации инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Наши люди: Обсуждаем особенности управления издательским домом с главредом "КП" Владимиром Сунгоркиным
Главный редактор Издательского Дома "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин даст эксклюзивное интервью ведущим программы "Наши люди" на телеканале БелРос [видео]
Черная благодарность «ловца покемонов в храме» или трудный путь к Богу
8 мая у скандально-известного блогера Руслана Соколовского закончился условный срок, 9 мая он уже поздравил «ветеринаров» с Днем Победы, а через неделю прилетел на «скверный майдан» из Питера
Исследователи долголетия: ключ к продлению жизни - в ваших руках
От чего зависит продолжительность нашей жизни, по последним научным данным, как на нее влияют самосознание человека, его мотивация и поведение, «Комсомолке» рассказал один из ведущих российских геронтологов Алексей Москалев
Новости 24
Кемеровчанин похитил собственного ребенка, чтобы заняться его воспитанием
Как ловили 11-летнего мальчика из окна горящей «Зимней вишни»
Экс-чиновник крышевал наркоторговку в Кузбассе
Банк ВТБ сделал подарок кемеровской областной больнице
17-летняя девушка умерла в скорой после ДТП в Кузбассе
В кемеровском магазине продавали 300 ненастоящих игрушек
Антону Силуанову показали, как выплавляются кузбасские рельсы
Пьяный водитель на «шестерке» врезался в ограждение в Кемерове
В Новокузнецк приехал министр финансов Антон Силуанов
В Кузбассе снова почувствовали подземные толчки
Спасатели штурмовали квартиру 84-летней кемеровчанки
С начала года РСХБ выделил на садоводство и виноградарство больше 900 миллионов рублей
Крупный торговый центр эвакуировали в Новокузнецке
Сотрудники Россельхозбанка посадили благотворительный картофель
Деревья в Кемерове вырубают без разрешения
Рецидивист изнасиловал и ограбил молодую кемеровчанку в лифте дома
9-летний ребенок потерял сознание от удушения на горке в Кузбассе
Кузбасский хоккеист помог сборной России выйти в полуфинал чемпионата мира по хоккею
Кузбасские саперы обезвредили найденную в водоеме гранату
Без спецсредств: очевидец рассказал, как действовали пожарные в «Зимней вишне»