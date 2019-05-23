1 июня отель «Шервуд» в Шерегеше открывает бассейн

Теперь в отеле «Шервуд» в Шерегеше можно наслаждаться видом на горные вершины в освежающей воде бассейна или лежа на шезлонгах. Для гостей отеля пользование бассейном бесплатно, для всех желающих - 450 рублей на весь день, полотенце и шезлонг предоставляются.

Бассейн подходит для взрослых и детей Фото предоставлено рекламодателем

Размер бассейна - 5 на 10 метров, глубина - 132 сантиметров. Средняя температура воды составляет +22 градуса. Бассейн подходит для взрослых и детей. Он оснащен подогревом и современной системой очистки: ежедневно проверяется качество воды, чтобы купание было безопасным.

Прекрасные виды на территории отеля «Шервуд» Фото предоставлено рекламодателем

К развлечениям на территории отеля «Шервуд» добавятся стол для настольного тенниса и прокат велосипедов. А в вечернее время гости смогут смотреть кино под открытым небом! И, конечно, к вашим услугам летом: жаркие баньки с купелями, зона барбекю с мангалами и беседками, скоростной Wi-Fi, детская площадка с песочницей и качелями, батут, летний бассейн для детей диаметром 3,5 метра, летняя открытая площадка для занятий спортом – для йога- и фитнес-туров, летние экскурсии: сплавы, вертолетные экскурсии, полеты на парапланах, конные и пешие прогулки, походы любой сложности и велотуры, настольные игры, дартс, стрельба из лука.

Апарт-отель «Шервуд» в Шерегеше работает круглый год и предлагает полноценный отдых для всей семьи и большой компании Фото предоставлено рекламодателем

Апарт-отель «Шервуд» в Шерегеше работает круглый год и предлагает полноценный отдых для всей семьи и большой компании. Отель расположен в лесу, на высоте 600 метров над уровнем моря, в километре от ближайшего подъёмника. Здесь тихо и спокойно, слышно пение птиц, а кедровые шишки падают прямо под ноги. Гостей ждут уютные номера в альпийском стиле из натуральных, экологически чистых материалов. Летом в них не жарко, а запах дерева и прозрачный шорский воздух дополняют незабываемую атмосферу гор.

Отель расположен в лесу на высоте 600 метров над уровнем моря Фото предоставлено рекламодателем

«В «Шервуде» каждый найдет размещение по вкусу. Основной корпус, 8 шале и гостевой дом на большую компанию, всего 110 мест. При этом благодаря удобному расположению корпусов большие компании и семьи с детьми могут чувствовать себя уединённо», - рассказывает управляющая отелем Мария Худякова. - Вы можете просто наслаждаться загородной тишиной и согревающими лучами летнего солнца, дышать свежим воздухом в сосновом бору или разнообразить отдых приключениями».

В «Шервуде» каждый найдет размещение по вкусу Фото предоставлено рекламодателем

Все экскурсии и активные туры Шерегеша можно забронировать напрямую через администратора отеля по телефону: +7-900-106-7777. Стоимость большинства экскурсий на 15 процентов ниже, чем у туроператоров. Для гостей отеля действуют специальные акции – для йога- и фитнес-туров и групповых заездов: при заезде любых коллективов от 10 человек предоставляется скидка в размере 10-15 процентов. При бронировании номера любой категории минимум на 7 суток гости могут воспользоваться скидкой 15 процентов. А если у вас день рождения – отмечайте праздник в отеле со скидкой 10 процентов на весь период проживания! Кроме того, в отеле действует программа лояльности для постоянных гостей: регулярно останавливаясь в «Шервуде», вы увеличиваете свою личную скидку на проживание – от 5 до 15 процентов.

При бронировании номера любой категории минимум на 7 суток гости могут воспользоваться скидкой 15 процентов Фото предоставлено рекламодателем

Стоимость проживания летом в апарт-отеле «Шервуд» - от 800 рублей за человека (без учета скидок).

Плавайте, загорайте и развлекайтесь, вдыхая свежий хвойный воздух!

Апарт-отель «Шервуд»

Пгт. Шерегеш, ул. Весенняя, 51

www.sherwoodhotel.ru

+7-900-106-7777

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