2019-05-23T07:05:30+03:00
Происшествия

Обиделся и ушел в лес: в Кузбассе на поиски школьника бросились два десятка полицейских

Ребенок вышел из леса на звук сирен
Екатерина РОМАНОВА
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Обиделся и ушел в лес: в Кузбассе на поиски школьника бросились два десятка полицейскихОбиделся и ушел в лес: в Кузбассе на поиски школьника бросились два десятка полицейскихФото: Екатерина РОМАНОВА
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10-летний школьник из Кузбасса поссорился с другом и решил в гордом одиночестве побродить по лесу. Выйти обратно к людям ребенку помогали 20 сотрудников полиции.

Два друга-школьника из Березовского вместе гуляли на улице. В какой-то момент мальчишки поругались, и один из них решил немного побродить по лесу. Увы, прогулка затянулась надолго: мальчик заблудился. Он попытался найти дорогу домой, но это у него не получилось. Было уже около 19.00, когда мальчик позвонил по телефону 112 и рассказал, что с ним произошло. Сотрудники полиции тут же отправились искать ребенка. Они постоянно были на связи с мальчиком, выясняя, где тот может находиться. Ребенок спокойно общался со стражами порядка и следовал их указаниям.

Когда полицейские выяснили, где может находиться мальчик, они включили сирены на патрульных автомобилях. В это же время 20 стражей порядка отправились в лес, чтобы найти обидчивого потеряшку. Школьник же, следуя инструкциям, шел на звук сирен и в конце концов вышел к людям.

Ребенка отвезли домой, к родителям. И только тут выяснилось, что они не знали, где их сын. Отвечая на звонки близких, школьник уверял, будто гуляет недалеко от дома и скоро вернется. Мама поблагодарила сотрудников полиции за помощь ее сыну, участие и неравнодушие.

- Сотрудники кузбасской полиции напоминают гражданам о необходимости провести беседы с детьми и разъяснить им правила безопасного поведения на улице, определить территорию, где несовершеннолетние могут гулять самостоятельно, а также обсудить порядок их действий в случае возникновения непредвиденных ситуаций, - напомнили кузбассовцам в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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