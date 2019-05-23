2019-05-23T16:44:43+03:00
Общество

В выходные в Кузбассе потеплеет до +26 градусов

Синоптики дали прогноз погоды в регионе
Ирина АВТУШКО
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В выходные Кузбассе потеплеет до +26 градусов . Но дождей это не отменяет. ФОТО: архив КПВ выходные Кузбассе потеплеет до +26 градусов . Но дождей это не отменяет. ФОТО: архив КП
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Жителей области в выходные ждет долгожданное потепление. Об этом рассказали кузбасские синоптики.

По данным Кемеровского гидрометцентра, в пятницу днем столбики термометров поднимутся до +12... +17 градусов, а местами до +22, ночью ожидается 5-10 градусов тепла, при прояснениях - от 0 до +5. Будет дуть юго-западный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Местами пройдут небольшие и умеренные дожди, а также грозы.

В субботу Кузбасс будет находиться в теплом секторе циклона, днем столбики термометров поднимутся до +21… +26, однако местами пройдут дожди и грозы. Ночью температура опустится до +6…+11 градусов. Сохранится юго-западный ветер, порывы будут достигать 18 метров в секунду, а ночью усилятся до 16-21 метра в секунду.

- В воскресенье мы ожидаем прохождения холодного атмосферного фронта, ветер будет усиливаться, - рассказала пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова. - В большинстве районов области - дожди различной интенсивности, грозы. Этот холодный фронт нам принесет небольшое понижение температуры.

В последний выходной день ожидается температура в пределах +14… +19 градусов, местами до +24, ночью будет прохладно - от +1 до +5, а местами даже возможны заморозки - до 0… -2.

В понедельник характер погоды изменится, будет преимущественно без осадков с умеренным юго-западным ветром. Днем температура повысится до +15… +20 градусов, ночью она составит +1… +6. В эту ночь местами также возможны заморозки до 0… -2 из-за безоблачной погоды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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