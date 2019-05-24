23 мая в кемеровских школах прозвенел один из самых важных звонков – последний. Сегодняшние выпускники 9-х и 11-х классов теперь сядут за парты лишь для того, чтобы сдавать экзамены.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="396" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/710749" frameborder="0"></iframe> Последний звонок в Кемерове..Видео: личный архив семьи Пешниных

Как проходил последний звонок в Кемерове ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

В этом учебном году выпускаются 5302 ученика девятых классов, 2466 одиннадцатиклассников, 92 воспитанника школ-интернатов – всего 7860 обучающихся.

Как проходил последний звонок в Кемерове . ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

В этот день прошли торжественные линейки, школьники подготовили праздничные программы.

Последний звонок в Кемерове. ФОТО: из личного архива семьи Безлепкиных.

Последний звонок в Кемерове. Выпускница Катя Добрякова с подругой. ФОТО: из личного архива семьи Безлепкиных.

Учащиеся школы №19 заложили аллею выпускников, высадив 85 яблонь, сиреней, рябин и хвойных деревьев, а в гимназии №25 выпускникам подарили фотографии, сделанные в день их первого звонка.

Как проходил последний звонок в Кемерове . ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Последний звонок прозвенел . ФОТО: Антонина Ломакина.

К слову, во всем Кузбассе порядок во время праздника охраняли около 2000 сотрудников полиции. Также в этот день была запрещена продажа алкогольных напитков.

Порядка 2000 сотрудникво полиции охраняли порядок в день последнего звонка. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Последний звонок в Кемерове. Маша Львинова и Богдан Фазылов. ФОТО: из личного архива семьи Безлепкиных.

Последний звонок в Кемерове. Данил Горн с мамой и классным руководителей Еленой Семеновой. ФОТО: из личного архива семьи Безлепкиных.

В кемеровской школе №26 дети подготовили большую программу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="540" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/710752" frameborder="0"></iframe> "Мама, я тебя люблю!" Кемеровские школьники позвонили родителям..Видео: личный архив семьи Безлепкиных.

- Были, конечно, кое-какие заминки, но даже они смотрелись мило, - рассказала тетя одной из выпускниц, Антонина Ломакина. - Ребята так старались, волновались, некоторые мамы рыдали. Всем понравился ролик, когда дети звонили мамам и говорили, что любят их.

Дарья и Эмилия, выпускницы кемеровской школы №26. Фото: Антонина Ломакина.

Последний звонок в Кемерове. ФОТО: из личного архива семьи Пешниных.

- Последний звонок был трогательным до слез, с постановкой, песнями и цветами. Школьные годы пролетели очень быстро и их уже не вернуть. Нет ничего более трогательного, чем окончание школы, - поделилась впечатлениями Оксана Пешнина, мама выпускницы школы №92. - Это один из тех немногих моментов в жизни, что запомнятся навсегда и больше никогда не повторятся. Теперь им открываются все пути в этом мире. В добрый путь, выпускники!