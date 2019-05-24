Как провести выходные в Кемерове

Классика для пупсиков

Ведем малыша на концерт

Центральная детская школа искусств приглашает малышей и их родителей на концерт «Классика для пупсиков». Он будет проходить в нестандартной для исполнителей и слушателей атмосфере. Для самых маленьких слушателей будет подготовлена игровая площадка, где они смогут поиграть с мягкими игрушками, кубиками и пирамидками, а для детей постарше организуют столик с цветными карандашами и детскими раскрасками, где ребята, слушая живую музыку в исполнении учащихся и преподавателей, смогут рисовать и раскрашивать картинки с изображением музыкальных инструментов и любимых сказочных героев.

В исполнении учащихся и преподавателей на виолончели и флейте прозвучат произведения Йозефа Гайдна, Роберта Шумана, Вольфганга Амадея Моцарта, Михаила Глинки, Дмитрия Шостаковича. В заключение концерта юные слушатели смогут поближе разглядеть и потрогать руками музыкальные инструменты, а также сфотографироваться.

Этот уникальный проект школы будет интересен самым юным слушателям в возрасте от 1 месяца и родителям, заинтересованным в качественном и разностороннем образовании юных кемеровчан.

Центральная детская школа искусств города Кемерово

ул. Красная, 9

25 мая, начало в 10.30

Цена билетов: от 300 рублей

Центральная детская школа искусств приглашает малышей и их родителей на концерт «Классика для пупсиков» Фото: culture.ru

Дворцовые интриги и не только

Идем в театр на премьеру

Артисты Музыкального театра Кузбасса ждут зрителей на спектакль «Голубая камея».

XVIII век. Блестящая эпоха правления Екатерины II Великой, золотой век русской истории, время роскошных балов, дворцов, фаворитов и самозванцев, заговоров и интриг. Время удивительных тайн, многие из которых будоражат умы и фантазию до сих пор.

В высшем свете русской столицы переполох: объявилась неведомая наследница русского престола, называющая себя княжной Таракановой. Кто она? Откуда взялась? Екатерина II в гневе, она посылает известного ловеласа и героя русско-турецкой войны графа Алексея Орлова изловить авантюристку и привезти в Петербург. И Орлов отправляется навстречу приключениям и любви.

В России Елизавету Тараканову ждет разлука, предательство, заточение в крепости, надежда и разочарование. Но у нее есть голубая камея - подтверждение ее знатного происхождения и залог будущего счастья.

Музыкальный театр Кузбасса

пр. Советский, 52

31 мая, начало в 18.30

Цена билетов: от 300 до 1200 рублей

Центральная детская школа искусств приглашает малышей и их родителей на концерт «Классика для пупсиков» Фото: culture.ru

Две будущие души

Смотрим завораживающий спектакль

Театр для детей и молодежи приглашает зрителей на премьеру спектакля «Фотоаппараты». Это история повествует о том, как важно научиться видеть красоту в простых вещах.

Сюжет пьесы современного драматурга Петра Гладилина начинается со случайной встречи в универмаге двух молодых женщин, школьных подруг. Обе они находятся на пятой неделе беременности. Будущие мамы приезжают на дачу, где дышат свежим воздухом, пьют деревенское молоко и говорят о жизни. Но не они будут главными героями спектакля «Фотоаппараты». Героями будут две души их будущих, еще не родившихся детей - мальчика и девочки, у которых еще и имен-то нет. Есть только фамилии - Топорков и Говоркова. Но они уже - ребята самостоятельные.

Ночью, дождавшись, когда их будущие мамы заснут, дети отправляются на прогулку - в свое первое путешествие по жизни, радостно и жадно открывая для себя то, к чему мы давно привыкли: звездное небо, сияющую луну, блеск ночной реки. Но видят все это гораздо четче, ярче, бесконечно удивляясь всему, и поэтому беспрестанно фотографируют и фотографируют.

- Многое произойдет за эту короткую летнюю ночь - неожиданные встречи и события… Текст пьесы постоянно балансирует на тончайшей грани смешного и серьезного. И хотя этих двух героев - Топоркова и Говорковой - в реальной жизни еще нет, но их судьбы уже складываются по-разному, - рассказывают в театре. - Спектакль «Фотоаппараты» о нашей мимолетной и скоротечной жизни, о неповторимости каждого мгновения, о маленьких радостях и большом счастье, о том, как важно научиться видеть красоту в простых вещах, ощущая всю полноту земного бытия.

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37

26 мая, начало в 17.00

Цена билетов: 400 рублей

В выходные в Кемерове пройдет Всероссийский фестиваль красокФото: Екатерина РОМАНОВА

Красочная феерия

Отправляемся с друзьями на фестиваль

В выходные в Кемерове пройдет Всероссийский фестиваль красок. Это один из самых популярных фестивалей формата open-air, который проходит почти в каждом уголке страны. Из года в год фестиваль собирает в одном месте тысячи людей, которые мечтают хотя бы на пару часов почувствовать себя настоящими детьми.

Самый ожидаемый момент фестиваля - массовый залп краски. В одно мгновение сотни участников подбрасывают вверх краски самых разных цветов, создавая в небе разноцветное облако и раскрашивая с головы до ног каждого вокруг себя.

Главное новшество фестиваля в 2019 году - пенная вечеринка под треки лучших диджеев города: не начать танцевать будет просто невозможно.

Всероссийский фестиваль красок - это тот фестиваль, где все равны, независимо от цвета кожи, национальности, возраста и пола. На фестивале нет места курению и алкоголю - только здравый рассудок и чистые эмоции, светлые чувства и живое общение!

Чтобы примкнуть к красочной феерии, при входе на фестиваль необходимо будет приобрести пакетик фирменной краски #ВФК, прошедшей проверку на безопасность.

Парк культуры и отдыха «Антошка»

ул. Мичурина, 26

25 мая, начало в 17.00

Вход свободный