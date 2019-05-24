Как в Новокузнецке весело и ярко провести выходные

Евгений Гришковец и его «Предисловие»

Идем на моноспектакль, чтобы найти самих себя

Мастер моноспектаклей, Евгений Гришковец представит на новокузнецкой сцене моноспектакль «Предисловие». О чем он? О том, как рождался роман «Театр отчаяния или отчаянный театр». Спектакль – это предваряющее слово, но не написанное, а произнесенное. Поклонники Евгения Гришковца ценят его спектакли за особое тонкое чувство юмора, за понятные и близкие каждому темы. А образы, которые он чудесным образом создает в своих монологах, настолько близки зрителю, что писаны они именно с него.

Каждый спектакль Гришковца – о каждом из нас. О мечтах – состоявшихся и не очень, о радостных победах и горьких поражениях, об удивительных открытиях мира и самого себя. О том, что внутри каждого их нас до сих пор живет ребенок, всем сердцем готовый принимать чудеса этого мира, радоваться каждому дню. Обо все этом Гришковец будет рассказывать в своей совершенно особенной доверительной манере. Только для вас.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

24 мая, начало в 19:00

Цена билетов: от 1400 до 3000 тысяч рублей.

Куда летят гуси-лебеди? ФОТО: театр кукол "Сказ"

«Гуси-лебеди»

Слушаем и смотрим сказку-притчу

То, о чем мы поведаем, было так давно, что об этом никто не знает, а кто знал, давно позабыл...

Так вот, жила-была одна семья: мама, папа, дочка да сыночек. Отправились родители на ярмарку, а доченьке поручили смотреть за братцем. Не уследила девочка за мальчонкой, унесли его гуси-лебеди далеко-далеко. Как быть? Только идти выручать брата, да возвращаться с ним домой.

Вот только на пути ждет девочку немало испытаний да проверок на доброе сердце. Справится ли она? Сумеет ли найти брата да вернуться с ним домой? Мы расскажем вам об этом. Итак, начинаем!..

Театр кукол «Сказ»

пр. Металлургов, 31, т.: (384-3) 74-53-60

25 мая, начало в 12:00.

Цена билетов: от 150 до 250 рублей

Человек на ЛунеФото: Кирилл ЧАЩИН

Человек на Луне

Возвращаемся на Луну и узнаем немало нового о ней

Где-то там, далеко в небе, улыбается тот самый «человек на Луне». Что он там делает, и существует ли он на самом деле? Именно это нам и предстоит узнать в новокузнецком Планетарии.

Популярность Луны сегодня вновь выросла, и наш космический сосед снова наслаждается вниманием лунных исследователей. А ведь впервые изучать спутник стали лишь в конце 60-х и начале 70-х годов прошлого столетия. Тогда появились первые лунные станции, мы узнали о том, как произошла Луна, о ее химическом составе и даже о наличии полезных ископаемых на поверхности. Луна – такая далекая – стала чуть ближе. И, кто знает, возможно, однажды и мы будем летать на Луну, чтобы провести там выходные. Когда это случится? Об этом вы узнаете в Планетарии!

Планетарий имени Федорова

пр. Металлургов, 16а, т.: (384-3) 74-51-14

25 мая, начало в 14:30

Цена билетов: 200 рублей.

Небезопасно!

Слушаем реальные истории о пропавших детям и зажигаем в память о них свечи

Ежедневно в России пропадают дети. Одних вскоре находят родители или сотрудники полиции, и семья, испытавшая ужас о осознания, что с ребенком могло что-то случиться, особо тщательно следит за малышом.

Других детей находят погибшими. Или не находят никогда. И чувство безвестности остается навсегда, разъедая душу. А все ли мы, взрослые, сделали для того, чтобы наши дети были в безопасности? Как объяснить ребенку, что опасно, а что – нет? Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» проведут большую акцию, приуроченную к Международному дню пропавших детей. Два дня в Новокузнецком художественном музее будут говорить о резонансных поисках детей. Два дня здесь будет работать экспозиция «Небезопасно». А вечером 25 мая на площадке перед музеем состоится традиционное зажжение свечей, символически призванное осветить путь домой всем пропавшим детям.

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-45

25 мая, с 10:00 до 20:00

26 мая, с 10:00 до 18:00

Вход свободный.