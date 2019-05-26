Один из жителей Белова возмущен условиями содержания зверей в контактном зоопарке, приехавшем в город. Сообщение об этом он разместил в соцсетях. Теперь владелец зоопарка разыскивает автора поста и обещает награду за сведения о нем.

50-тысяч рублей обещает владелец контактного зоопарка «Джуманджи», приехавшего в Белово, тому, кто располагает информацией об авторе сообщения о зоопарке. Житель Белова, побывавший в зоопарке, в одной из соцсетей разместил гневное сообщение.

- У всех животных маленькие клетки, им не повернуться, - пишет мужчина. - Все голодные и в ужасном состоянии.

Далее автор поста призвал горожан не ходить в этот зоопарк. Многие пользователи соцсети согласились с автором сообщения. Мол, негоже содержать животных в тесных клетках, заставлять их находиться в центре внимания, терпеть бесконечные поглаживания, а иногда и удары, а также не иметь возможности спрятаться от назойливого внимания.

Некоторые питомцы зоопарка не могут даже разместиться в своих клетках и аквариумах в полный "рост". ФОТО: vk.com, "Шепот улиц, подслушано Белово"

В ответ владелец зоопарка, Руслан Ибрагимов, написал свое сообщение, в котором выразил недоумение относительно содержания гневного поста, а также предложил вознаграждение тому, кто скажет, кто является автором фотографий и сообщения.

- Хочу встретиться, поговорить, спросить, зачем он написал так? – объясняет причину розыска автора поста Руслан Ибрагимов. – Где он видел у меня голодных животных? Все время еда у них есть. Знаю, что в других выставках еду из рук вырывают, а у меня они едят хорошо.

Также мужчина отметил, что животные для него – как члены семьи, и обижать или не кормить их он никому не позволит.

50 тысяч за информацию: владелец контактного зоопарка разыскивает автора поста в кузбасской соцсети. ФОТО: vk.com, "Шепот улиц, подслушано Белово"

Но есть и те, кто не разделяет мнение Ибрагимова. Так, в программе «Новости сегодня» 1 канала вышел ролик, посвященный этому зоопарку. Когда «Джуманджи» находился в Барнауле, зоозащитники отметили не только маленькую площадь клеток и вольеров, но и агрессивность животные, наличие у многих из них травм, странную апатию. Активисты рассказали о том, что готовы были выкупить одну из обезьянок с искалеченными лапами, но не успели собрать нужную сумму – 200 тысяч рублей.

Справка КП

С 1 января 2020 года вступает в силу Федеральный закон об ответственном обращении с животными (№498-ФЗ). Он требует от юридических лиц, которые содержат и используют животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариума получать лицензию. А вот физический контакт зрителей или посетителей с животными в таких заведениях будет запрещен – с 1 января 2020 года.