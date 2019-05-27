Клип с кемеровчанкой набрал 11 миллионов просмотров

Кемеровчанка Анастасия Кислица снялась в клипе популярной певицы Jaylann на песню «Allo Allo». За два месяца со дня публикации клип набрал более 11,1 миллиона просмотров.

11 миллионов просмотров: клип с участием кемеровчанки взорвал youtube/. Видео: youtube

Танцовщица из Кемерова, снявшаяся в стремительно набирающем популярность клипе, работала по контракту танцовщицей. А на съемки клипа она попала благодаря своей знакомой. Анастасия Кислица рассказала, как проходили съемки. По словам девушки, съемки длились три дня. В первый день учили и снимали хореографический номер, который полностью в клип не вошел. Второй день был посвящен вечеринке на крыше.

- Это действительно было похоже на вечеринку на крыше отеля, с бассейном. Собрали еще ребят на массовку – и получилась самая настоящая тусовка, - вспоминает Анастасия. – В третий день снимали, как катались в кабриолете. Из трехчасовых съемок в клип вошло несколько секунд. Еще в этот день побег с университетских пар. В общем, работа была в удовольствие!

Анастасия отмечает, что на съемочной площадке царила позитивная энергия, а сама певица оказалась очень открытым и доброжелательным человеком.

- Было ощущение, что мы просто собрались оторваться и покуражиться, - смеется Анастасия Кислица.

Для кемеровчанке это первая такая работа, собравшая более 11 миллионов просмотров в youtube. Впрочем, и для Jaylann это первый клип, набравший такое большое количество просмотров: до этого ее личным рекордом была цифра в шесть миллионов.