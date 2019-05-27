Круче Волочковой: новокузнечанка сделала шпагат на эскалаторе
Жительница Новокузнецка решила переплюнуть Анастасию Волочкову, которая любит садиться на шпагат в неожиданных местах. Наша землячка села на шпагат в торговом центре - прямо на эскалаторе.
Круче Волочковой: новокузнечанка сделала шпагат на эскалаторе.Видео: city-n.
Горожане сняли на видео экстремальный трюк юной новокузнечанки. Гимнастка прокатилась на эскалаторе торгового центра «Сити Молл» в необычной позе. На кадрах видно, как девушка поднимается вверх по движущейся лестнице на шпагате.
Фантазию юной гимнастки не одобрила администрация торгового центра, которая, по данным city-n, задержала девушку сразу после показательного выступления.
Стоит отметить, что таких выкрутасов не позволяла себе даже знаменитая балерина Анастасия Волочкова - та еще любительница сесть на шпагат в неожиданных местах. Звезда российского балета много раз делала шпагат на носу яхты, на пляже, на лошади, однако шпагата на эскалаторе в ее арсенале нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU