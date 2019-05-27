2019-05-27T14:21:56+03:00
Общество

Круче Волочковой: новокузнечанка сделала шпагат на эскалаторе

Девушку задержала охрана торгового центра [видео]
Екатерина РОМАНОВАЕкатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Новокузнечанка села на шпагат на эскалаторе Фото: Сити-нНовокузнечанка села на шпагат на эскалаторе Фото: Сити-н
Изменить размер текста:

Жительница Новокузнецка решила переплюнуть Анастасию Волочкову, которая любит садиться на шпагат в неожиданных местах. Наша землячка села на шпагат в торговом центре - прямо на эскалаторе.

Круче Волочковой: новокузнечанка сделала шпагат на эскалаторе.Видео: city-n.

Горожане сняли на видео экстремальный трюк юной новокузнечанки. Гимнастка прокатилась на эскалаторе торгового центра «Сити Молл» в необычной позе. На кадрах видно, как девушка поднимается вверх по движущейся лестнице на шпагате.

Фантазию юной гимнастки не одобрила администрация торгового центра, которая, по данным city-n, задержала девушку сразу после показательного выступления.

Стоит отметить, что таких выкрутасов не позволяла себе даже знаменитая балерина Анастасия Волочкова - та еще любительница сесть на шпагат в неожиданных местах. Звезда российского балета много раз делала шпагат на носу яхты, на пляже, на лошади, однако шпагата на эскалаторе в ее арсенале нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пять самых скандальных фотографий Анастасии Волочковой в Кузбассе

Все чаще известная балерина Анастасия Волочкова приезжает в Кузбасс, чтобы порадовать поклонников своего творчества из шахтерского края. «Комсомолка» собрала самые интересные фотографии визитов звезды. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Наталья Поклонская: О первой встрече с мужем, жестокой любви и Николае Втором
У главной красавицы Госдумы и бывшего крымского прокурора Натальи Поклонской вышла новая книга. Писала вместе с мужем, юристом Иваном Соловьевым. Авторы откровенно рассказали о тайнах своей жизни
Новости 24
Угонщики-каскадеры не смогли выполнить трюк и попали в руки полиции
Мужчину убило током на территории кемеровского кардиоцентра
Банк УРАЛСИБ в Кемерове провел бизнес-встречу с партнерами по ипотечному кредитованию
Сторожевая собака спасла хозяйку от насильника в Кемерове
Главврач из Кузбасса получила срок за премии
Новокузнечанам дали горячую воду раньше срока
В Кемерове отключили горячую воду
«Верните водку!»: кузбассовцы просят губернатора возобновить производство крепкого алкоголя
Центр Кемерова остался без воды из-за коммунальной аварии
Дети нашли труп в Ленинске-Кузнецком
Сергей Цивилев рассказал, как в Тайге решают проблему питьевой воды
На перекрестке в Кемерове у женщины случился приступ эпилепсии
Кемеровчане возмущены массовым исчезновением автобусов
Вернулся с войны: в Кузбассе перезахоронили останки пропавшего в 1943 году летчика
Синоптики предупредили кузбассовцев о сильном ветре и заморозках
В Новокузнецке разыскивают 31-летнего мужчину с шрамом на лбу
Сергей Цивилев побывал в мариинской женской колонии
Кузбассовец выжил после падения из окна третьего этажа