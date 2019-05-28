2019-05-28T15:57:59+03:00
Происшествия

Неизвестные раскопали детские могилы в Новокузнецке

Злоумышленников разыскивает полиция
Екатерина РОМАНОВА
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Неизвестные раскопали детские могилы в Новокузнецке. ФОТО: vk.com, "Новокузнецк Онлайн"Неизвестные раскопали детские могилы в Новокузнецке. ФОТО: vk.com, "Новокузнецк Онлайн"
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Новокузнечане возмущены: неизвестные повредили могилы детей на местном кладбище. Они сломали кресты и раскопали место захоронения. Сейчас злоумышленников разыскивает полиция.

Горожане пришли на местное кладбище, чтобы навестить места захоронения своих умерших родственников. Можно только догадываться, что они испытали, когда увидели, что над могилами надругались. Неизвестные раскопали их, а также сломали кресты. В соцсетях горожане пишут, что от рук вандалов пострадали две могилы - 5-летнего мальчика и 25-летней девушки.

Со своим горем безутешные родственники пришли в полицию и попросили найти тех, кто надругался над памятью их умерших родственников. На место преступления отправилась следственно-оперативная группа. Оказалось, что преступники оставили возле могил несколько вещественных доказательств, по которым будет назначен ряд экспертиз. Сейчас самые опытные оперативники устанавливают личности причастных к преступлению - им грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев. Возбуждено уголовное дело.

- Расследование данного уголовного дела находится на контроле руководства ГУ МВД России по Кемеровской области и УМВД России по городу Новокузнецку, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Полицейские просят граждан, которые располагают информацией о злоумышленниках, сообщить в дежурную часть отдела полиции «Куйбышевский» УМВД России по городу Новокузнецку по телефону: 8 (384-3) 72-20-75 или 02. Анонимность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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