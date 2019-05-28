«Дочка услышала взрыв»: подробности начала пожара в кемеровской «Зимней вишне»

Олег Баранов, отец одной из потерпевших, рассказал о том, как начался пожар в «Зимней вишне». Со слов мужчины, его дочь услышала взрыв.

Кемеровчанин Олег Баранов, отец 10-летней девочки, потерпевшей при пожаре, рассказал, как начинался пожар в «Зимней вишне». В тот день, 25 марта 2018 года, мужчина был в Ленинске-Кузнецком. Его дочка вместе с подругами отправилась в «Зимнюю вишню», чтобы отпраздновать день рождения одноклассницы.

- Дочь услышала взрыв, повернула голову и увидела огонь до потолка, - передает слова своей дочки Баранов.

Дети растерялись, но родители, присутствовавшие на дне рождения, вывели их из торгового центра за руки. Также Баранов отметил, что одного из детей сразу не смогли найти, и лишь потом выяснилось, что девочка самостоятельно убежала из «Зимней вишни».

Напомним, пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых - дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

По факту гибели людей при пожаре в «Зимней вишне» было возбуждено три уголовных дела. В рамках расследования арестованы 15 человек, в том числе экс-глава регионального ГУ МЧС Александр Мамонтов, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кемерова ГУ МЧС России по Кемеровской области Григорий Терентьев, начальник Инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова, ее сын Эдуард Комков, замначальника Инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Светлана Шенгерей и генеральный директор ООО «ИСК Ресурс» Никита Чередниченко, экс-гендиректор предприятия-собственника «Зимней вишни», Вячеслав Вишневский, ранее арестованный заочно и объявленный в международный розыск, был задержан в Польше.

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