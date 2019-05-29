2019-05-29T07:04:38+03:00
Бизнес-новости Кемерова

АО «СУЭК-Кузбасс» стало спонсором регбийного клуба «Металлург»

В Новокузнецке подписали трехстороннее соглашение
Яков КРЫМСКИЙ
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В Новокузнецке заключено соглашение о сотрудничестве между АО «СУЭК-Кузбасс», регбийным клубом «Металлург» и администрацией Новокузнецка Фото: АО «СУЭК –Кузбасс»В Новокузнецке заключено соглашение о сотрудничестве между АО «СУЭК-Кузбасс», регбийным клубом «Металлург» и администрацией Новокузнецка Фото: АО «СУЭК –Кузбасс»
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В Новокузнецке заключено соглашение о сотрудничестве между АО «СУЭК-Кузбасс», регбийным клубом «Металлург» и администрацией Новокузнецка.

Подписи под документом, который гарантирует взаимодействие и сотрудничество сторон, реализацию социальных проектов, поставили глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» Евгений Ютяев и президент клуба «Металлург» Владимир Пронин.

«Средства будут направлены на улучшение условий для проведения тренировок и официальных матчей как основной команды, так и детских регбийных команд, совершенствование материально-технической базы, модернизацию спортивных объектов», - отмечает Сергей Кузнецов.

Регбийный клуб «Металлург» - один из старейших и перспективнейших клубов Сибири. Недавняя победа над новосибирской командой «Сибирь» обеспечила «Металлургу» выход в четверть финал Кубка России.

Президент клуба «Металлург» Владимир Пронин уверен, что сотрудничество даст новый этап развитию регби в Кузбассе.

«Комплексное повышение качества жизни в территориях нашего присутствия – одна из задач социально-ответственного бизнеса. Особое значение имеют инвестиции в человеческий капитал в различных сферах: культуре, медицине, образовании, спорте и пропаганде здорового образа жизни», – подчеркнул Евгений Ютяев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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