2019-05-30T14:07:45+03:00
Бизнес-новости Кемерова

В Кузбассе обсудили роль и место рабочей молодежи в развитии региона

Организаторами мероприятия выступили компания «СУЭК-Кузбасс» и Совет работающей молодежи Кузбасса
Яков КРЫМСКИЙ
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24 мая в актовом зале Центра подготовки и развития персонала состоялась научно-практическая конференция Фото: АО «СУЭК – Кузбасс»24 мая в актовом зале Центра подготовки и развития персонала состоялась научно-практическая конференция Фото: АО «СУЭК – Кузбасс»
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24 мая в актовом зале Центра подготовки и развития персонала (ЦПиРП) состоялась научно-практическая конференция «Роль и место рабочей молодежи в развитии Кузбасса».

Организаторами мероприятия, направленного на популяризацию деятельности молодежных организаций на производстве, выступили компания «СУЭК-Кузбасс» и Совет работающей молодежи Кузбасса при поддержке департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области.

«По большому счету задумка Совета работающей молодежи Кузбасса – объединить усилия, объединить интеллектуальные способности, объединить творческий молодежный потенциал, – отметил заместитель начальника департамента молодежной политики и спорта Павел Плешкань. – И я надеюсь, что мы движемся в правильном направлении, и Совет будет расти, обрастать большими интересными предприятиями и проектами».

Работа велась по двум направлениям: «Роль Совета работающей молодежи в формировании кадровой политики компании» и «Современные формы в развитии молодежного движения на производстве». Экспертная группа в оценке докладов в первую очередь учитывала оригинальность и актуальность предложения, возможность его реализации и то, какое влияние он может оказать на улучшение кадровой политики в компании. Не менее важный критерий – личный вклад участника докладчика в разработку проекта. Всего на суд экспертов участниками было представлено 10 работ.

По итогам конференции третье место досталось представителям компании «СУЭК-Кузбасс» Филимонову Артуру и Карпачевой Алене, презентовавшим успешно работающий проект «Молодежный научно-практический форум «Горная школа». Серебро с докладом о «Формировании эколого-технического направления в структуре молодежной комиссии предприятия и развитие кадрового потенциала молодежи через экологическое просвещение» получил Павел Еличев, ведущий инженер эксплуатации газоочистных установок и аспирационных систем АО «Кузнецкие ферросплавы». 1 место взяла Екатерина Ткаченко, главный специалист управления по персоналу Кузбасского филиала «СГК», с работой «Энергия молодых».

Как отметили сами участники конференции, им удалось не только поделиться собственными идеями проектов, но и узнать, как работают Советы молодежи на других предприятиях и перенять положительный опыт коллег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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