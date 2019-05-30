2019-05-30T14:26:49+03:00
Общество

Дожди и грозы: кузбассовцев ждут пасмурные выходные

Синоптики дали прогноз погоды в Кузбассе на ближайшие дни
Екатерина РОМАНОВА
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Дожди и грозы: кузбассовцев ждут пасмурные выходныеДожди и грозы: кузбассовцев ждут пасмурные выходныеФото: Кирилл ЧАЩИН
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Грядущие выходные будут совсем нежаркими в Кемеровской области. Небо будет хмуриться, порывистый ветер может достигать скорости в 17-22 метра в секунду. И лишь к понедельнику в Кузбасс придет летнее тепло.

- В ближайшие дни в Кузбассе сохранится неустойчивая погода. При прохождении атмосферных фронтов будет усиливаться ветер, и, соответственно, осадки, - рассказала о характере погоды пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

В пятницу днем на территории области ожидается до +18 градусов тепла, а к ночи температура опустится до отметок +3… +8 градусов. Юго-западный ветер может усиливаться до 17-22 метров в секунду, местами пойдут дожди и грозы, возможен град.

В субботу дневная температура повысится до +16… +21 градуса, а ночная останется в прежних пределах. Первый день календарного лета немного омрачат дожди и грозы, однако они ожидаются лишь местами. В Кемерове будет преимущественно без осадков.

Воскресенье будет по-прежнему пасмурным и дождливым. Также местами будут греметь грозы, а порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

- В понедельник погода начнет меняться и постепенно переходить на летний режим, - отметила Наталья Полуэктова. - Днем столбики термометров повысятся до отметок +17… +22 градуса, а ночью опустятся до +7… +12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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