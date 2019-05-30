Поваленные деревья, оборванные провода и поврежденные машины: по Кузбассу пронесся ураганный ветер

Вечером 30 мая ураганный ветер пронесся по Кузбассу. Местами его скорость достигала 23 метров в секунду. Последствия ветра – поваленные деревья, поврежденные машины и балконы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/711984" frameborder="0"></iframe> Последствия урагана в Новокузнецке..Автор видео: Екатерина Романова.

Всего минут 15 сильного ветра – и множество поваленных и вырванных с корнем деревьев, поврежденных автомобилей и различных конструкций. Новокузнечане снимали на фото и видео как сам ураган, так и его последствия.

У автомобилей на Ильинке выбило стекла. ФОТО: vk.com, "Инцидент Новокузнецк", Жека Задорожнев.

Деревья повредили автомобили на парковке. ФОТО: vk.com, "Инцидент Новокузнецк".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="404" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/711982" frameborder="0"></iframe> Ураган в Новокузнецке..30 мая 2019Екатерина РОМАНОВА

А пока одни новокузнечане снимали ветки деревьев со своих авто, другие убирали из с пешеходных дорожек и проездов, чтобы люди могли беспрепятственно ходить, а автомобили ездить.

Упавшие деревья перегородили дорогу. Пришлось убирать вручную. ФОТО: Дмитрий Копылов и Константин Касьянов.

- Ехали домой, поднялся ветер. Слышим – страшный треск, и в зеркало видим, что прямо за машиной тополь упал. А впереди – еще один, - рассказали новокузнечане Дмитрий Копылов и Константин Касьянов. - Вышли из машины и сначала просто говорили другим автомобилистам и пешеходам, чтобы другие дороги выбирали. Там и с крыш все летело – какие-то камни, стекла… Когда ветер утих, просто стали эти ветки убирать. Сначала вдвоем, а потом подошел еще парень и стал помогать.

Парни просто взяли и убрали большие ветки с дороги. ФОТО: Дмитрий Копылов и Константин Касьянов.

Поваленными оказались тополя и старые деревья – именно они не выдержали натиска природы. В одном из дворов упавший тополь оборвал провода.

Оборванный джеревьями провод. ФОТО: Дмитрий Копылов и Константин Касьянов.

Деревья на проводах. ФОТО: vk.com, "Инцидент Новокузнецк".

- Самый сильный ветер был зафиксирован в Тисуле: здесь его скорость составила 23 метра в секунду. В Новокузнецке и Киселевске – 21 метр в секунду, в Крапивино – 20, а в Кемерове – 16 метров в секунду, - рассказала Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра. – 31 мая сохранится порывистый ветер до 22 метров в секунду, ночью по югу местами пройдет сильный дождь.

Большие деревья оказались вырваны с корнем. ФОТО: Екатерина Романова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="688" height="1280" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/711983" frameborder="0"></iframe> Последствия урагана в Новокузнецке..Автор: Екатерина Романова.

Глава Новокузнецка, Сергей Кузнецов, в своем аккаунте в Instagram отметил, что штормовое предупреждение было разослано заранее, и оперативные службы были готовы к урагану. Создан оперативный штаб по устранению последствий урагана, а главам районов поручено обследовать объекты бытовой сферы и придомовые территории.