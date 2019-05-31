Как интересно и весело провести выходные в Новокузнецке

Для тех, кто не хочет взрослеть

Знакомимся с Питером Пэном и взлетаем вместе с ним в небеса.

Когда-то давным-давно жил-был мальчик, которого звали Питером Пэном. Он был великим выдумщиком, мечтателем и с легкостью перемещался из реального мира в выдуманный. А потом Питер отказался взрослеть и так и остался озорным подростком. Вместе с ним на волшебном острове детства Нетинебудет поселились такие же дети, как и он сам, пираты и феи, индейцы и даже крокодил! А однажды сюда заглянула необычная гостья. И тут такое началось!

Всемирно известная история Джеймса Барри о мальчике, который не хотел расти, обязательно должна была появиться в репертуаре детского театра с названием «Питер ПэН». Дети из театральной студии при Новокузнецком драмтеатре целый сезон репетировали сказку о своих ровесниках, их мечтах, любви, дружбе, преданности и теперь готовы показать то, что получилось.

В этом выдуманном мире, где собака легко справляется с ролью няни, а непослушную тень приходится пришивать, чувства, вера в чудо остаются настоящими. Итак, приготовьтесь к волшебному полету на далекий остров, где - пусть и ненадолго - можно снова стать ребенком…

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

1, 2 июня, начало в 12.00

Цена билетов: от 200 до 300 рублей

Питер Пэн и его страна Нетинебудет. ФОТО: Новокузнецкий драматический театр.

Потрогай грузовик!

Сидим в кабинах и управляем грузовиками.

Что больше - пожарная машина или мусоровоз? Чья сирена звонче - у полицейского автомобиля или у скорой помощи? Сколько ребятишек может поместиться в ковше экскаватора? И вообще, каково это - управлять байком?

Множество вопросов задают ребятишки, оказавшись на празднике «Потрогай грузовик». А потом - получают ответы на них. Ведь на празднике можно все: сидеть в кабине водителя и говорить по рации, примерять «боевку» пожарного и заковать преступника в наручники, покрутить руль многотонного грузовика и заглянуть в автомобиль спецназовцев.

Конечно же, одними спецавтомобилями и байками праздник не обойдется. Будьте готовы повеселиться, попеть и потанцевать, поучаствовать в конкурсах и… Впрочем, пока не будем раскрывать всех секретов. Лучше приходите на праздник - и вы все увидите сами! К слову, праздник проводится уже в седьмой раз и неизменно пользуется успехом у ребятни любого возраста!

ТРЦ «Планета»

ул. ДОЗ, 10а

1 июня, начало в 12.00, завершение в 16.00

Вход свободный

Кто хочет потрогать шрузовик? ФОТО: организаторы мероприятия.

Пушки детям не игрушки!

А элемент декора.

Пушки на Кузнецкой крепости неизменно привлекают внимание посетителей. Особенно они нравятся ребятне: те так и норовят залезть на пушки, потрогать их, повосхищаться орудиями. Предназначенные для участия в боевых действиях, пушки на Кузнецкой крепости давно стали одним из мирных символов города. А 1 июня, в День защиты детей, юные новокузнечане еще раз докажут, что даже грозные орудия могут быть необычными и милыми.

В День защиты детей в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» будет проходить конкурс «Пушки детям не игрушки». Девять команд, в каждой из которых будет от четырех до шести ребятишек в возрасте 6 - 12 лет, попробуют креативно оформить боевое орудие. Все материалы предоставят организаторы праздника. Главное - зарегистрировать команду на сайте Кузнецкой крепости или в группе «ВКонтакте». А дальше - все зависит от вашей фантазии!

Музей-заповедник «Кузнецкая крепость»

Крепостной проезд, 1, т.: (384-3) 36-00-92

1 июня, начало в 12.00, завершение в 14.00

Участие в конкурсе - бесплатное

Вход для болельщиков и зрителей - 20 рублей

Пушки - детям не игрушка! ФОТО: музей-заповедник "Кузнецкая крепость".

Яркие эмоции на ярком празднике

Отдыхаем и участвуем в конкурсах!

Дети - самое главное, что есть в жизни каждой семьи. Обычно малышей балуют, дарят подарки, чтобы подчеркнуть свою любовь и важность самого недолгого периода жизни. В День защиты детей каждый ребенок сможет стать участником большого праздника. Сказочные персонажи и аниматоры проведут с ребятней множество конкурсов, наградят сладостями, вручат подарки, поиграют и развеселят. Ведь в этот день - первый летний, кстати, так хочется подарить детям немного радости, счастья и улыбок!

Кстати, среди подарков - велосипед, который будет приобретен специально для победителя. Как его получить - читайте в группе «Благотворительный фонд «ЮМАС» «ВКонтакте».

Торговый комплекс на Садовой

ул. Селекционная, 11/12

1 июня, начало в 12.00

Вход свободный