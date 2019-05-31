День защиты детей 2019 в Кемерове: программа мероприятий, куда сходить и что посмотреть

«Комсомолка» выяснила, как маленьким кемеровчанам и их родителям провести День защиты детей в 2019 году. на некоторых площадках праздник будет длиться два дня – 1 и 2 июня.

Летний драйв в Парке Чудес

Парк приглашает всех на День защиты детей и открытию летнего сезона.

1 июня на центральной площадке «Круг» пройдет конкурсно-развлекательная программа «Шоу-драйв», будут работать игровые зоны для детей и взрослых. Также здесь организуют спектакль «Детям Кемерово - дороги без опасности!», а в завершении вечера вступит духовой оркестр «Ритмы юности». Также гостей праздника ждут ростовые куклы - персонажи любимых мультфильмов, тематические фото-зоны и вручение карты почетного гостя Парка.

А на площадке «Двое из ларца» (центральный вход в Парк) будет представлена конкурсно-развлекательная программа, игровые зоны для детей и взрослых, аквагрим и шоу мыльных пузырей.

Кемеровский «Парк Чудес»

ул. Кирова, 4

1 июня, начало в 14.00

Вход свободный

Сафари на динозавров

А вы знали, что в Кузбассе больше 130 миллионов лет назад жили динозавры? А вот так. И подробности об этих огромных ящерах можно узнать в отделе истории Областного краеведческого музея. В выходные здесь буквально откроется портал в прошлое и каждый сможет отправиться в те далекие времена. Для участников праздника работники музея подготовили семейную игру-квест «Пятый элемент» (время проведения – 11.00, 13.00, 15.00), выставку «Улица камней», где можно проследить геологическую историю развития Земли и прикоснуться к настоящему метеориту, интерактивное занятие «Палеонтологические раскопки», во время которого любой желающий сможет почувствовать себя в роли палеонтолога и обследовать кости, которым больше 130 миллионов лет! А еще гостей праздника ждут интересные фотосессии, тараканьи бага, детская игровая комната «Игрозаврия», где можно в игровой форме познакомиться с разнообразием динозавров и посмотреть познавательные мультфильмы про животных, а также погружение в виртуальную реальность, во время которого можно побродить по просторам дикой природы или среди динозавров.

Кемеровский областной краеведческий музей (отдел природы)

пр. Советский, 55

1 и 2 июня, с 10.00 до 19.00

Цена билетов: от 150 до 200 рублей, дети до 4-х лет – бесплатно

От Бородино до Елисейских полей

А отдел истории областного краеведческого музея подготовил свою программу. В рамках последний дней выставки «Мир Европе» здесь пройдет увлекательный музейный Quiz. Можно будет сразиться в компании друзей, единомышленников и даже семьи в интеллектуальной битве и весело провести время, а также проявить свои знания в области истории, военного дела, краеведения, тактики ведения боя. В программе - обзорная экскурсия по экспозиции музея, интерактивные занятия, интеллектуально-развлекательная игра, где участников ждут интересные задания, уникальные фотолокации и масса незабываемых впечатлений, выставка, а на сладенькое: главный приз – торт «Наполеон».

Кемеровский областной краеведческий музей (отдел истории)

ул. Притомская набережная, 1а

1 и 2 июня, с 10.00 до 19.00

Цена билетов: от 150 до 200 рублей, дети до 4-х лет – бесплатно

Детское кино

Малыш мечтает сходить посмотреть мультики? Не вопрос. В день защиты детей Кузбасскино показывает много интересного. А 1 июня здесь пройдет показ мультфильма «Принцесса и дракон». Если не успели посмотреть раньше, то торопитесь.

Кузбасскино

пр. Советский, 4

1 июня, начало в 10.00

Вход свободный

Все на улицу!

Да, все привыкли, что если вести ребенка в театр, то это…в театре. В этот раз нет – Кемеровский областной театр кукол подготовил праздник на улице. Всеми любимой и живописной улице Весенней. Здесь пройдет программа «Наш чудесный мир». Участники смогут посетить фотозону и сделать фото с «Крошкой Енотом» - персонажем, из одноименного готовящегося премьерного спектакля, поучаствовать в интеллектуально-развлекательной программе, сделать аквагрим и даже стать ненадолго артистом! Ну а завершение праздника всех ждет запуск мыльных пузырей и воздушных шариков.

Театр кукол имени Гайдара

ул. Весенняя, 18

1 июня, начало в 12.45

Вход свободный

Выходные на Томской писанице

Не хотите сидеть в городе? Тогда отправляйтесь в музей-заповедник «Томская писаница» Здесь на День защиты детей подготовили игровую программу «Здравствуй, лето!». Всем ребятам вручат подарки и угостят сладостями.

Гостей праздника ждут веселые забавы и приятные сюрпризы: игры, аттракционы, мастер-классы, прокат гироскутеров и велосипедов. Возможны поездки на лошадях как верховые, так и на колясках. Будет работать автопоезд. Также детей ждут увлекательные квесты, тематические фотозоны.

Музей-заповедник «томская писаница»

1 июня, начало в 13.00

Цена билетов: от 200 до 300 рублей, дети до 10 лет - бесплатно

Семейная экскурсия

Удивительные, неожиданные и по-настоящему интересные семейные прогулки по историческому центру столицы Кузбасса проходят в рамках проекта «Легенды старого Кемерова». В этот раз кемеровчан ждет экскурсия по окрестностям старой Искитимки.

Что было на берегах Искитимки полвека назад? Чем жили кемеровчане тех лет? Экскурсантов ждут романтическая прогулка по скверу Влюбленных и Университетскому мосту, а также игры и викторины для детей.

Дополнительная экскурсия - посещение Центра помощи диким и экзотическим животным. Экскурсию организует областная библиотека имени Федорова, а отправляться на прогулку группа будет от кемеровского цирка. Внимание: предварительная запись обязательна!

Кемеровская областная научная библиотека имени Федорова

ул. Дзержинского, 19, т.: (384-2) 44-18-64

1 июня, начало в 15.00

Цена билетов: 100 рублей, дети до семи лет - бесплатно