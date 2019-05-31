Дети из Киселевска при поддержке Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ» стали участниками программы «Лыжи мечты. Ролики»

В Кемеровской области первая группа детей с ограниченными возможностями открыла новый сезон программы «Лыжи мечты. Ролики» в Таштаголе. Оздоровительный курс организован для ребят из Киселевска.

«Лыжи мечты» - это уникальная в своем роде программа реабилитации и социализации, которая уже на протяжении трех лет успешно реализуется при поддержке Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ», администрации Кемеровской области и АНО «Лыжи мечты». Для родителей более чем 300 кузбасских детей этот проект стал реальным шансом получить необходимую бесплатную помощь. Они отмечают, что после занятий на горных лыжах у детей улучшаются осанка и координация, увеличивается подвижность в суставах, сокращаются спастические симптомы, возрастает стойкость к простудным заболеваниям, повышается уверенность в своих силах и самооценка.

В Таштаголе открыт новый сезон программы "Лыжи мечты. Ролики". Фото: АО «СУЭК –Кузбасс»

Не прерывать курс реабилитации даже в летний период позволяют «Лыжи мечты. Ролики». Программа также реализуется на базе Губернского центра горнолыжного спорта и сноуборда у подножия горы Тумананная, где созданы все условия для занятий детей с ограниченными возможностями и их комфортного проживания вместе с сопровождающими. Тренинговый курс проходит на свежем воздухе и под чутким руководством квалифицированных тренеров. С помощью специальных роликов и адаптированных под потребности летней программы горнолыжных ботинок, скивилов, беговелов и других приспособлений, ребята учатся удерживать тело в вертикальном положении и тренируют координацию.

Заместитель главы Киселевского городского округа по социальным вопросам и здравоохранению Светлана Кулешова также подчеркнула эффективность проекта:

«Такая программа положительно влияет на детей и имеет важное значение для общества - делает всех нас добрее. Ребята на протяжении 12 дней получают опыт общения, взаимодействия и социализации, – отметила Светлана Кулешова. – Хочу выразить слова благодарности Фонду "СУЭК-РЕГИОНАМ" за сотрудничество и подаренную возможность детям поверить в свои силы и безграничные возможности!»