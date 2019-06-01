Новокузнечанин спас троих детей из горящей квартиры

Житель города Новокузнецка не смог пройти мимо чужой беды. Увидев, что в многоквартирном доме начался пожар, он не только вызвал пожарных, но и спас из горящей квартиры троих детей.

Новокузнечанин Евгений Лаврентьев просто проезжал мимо, когда увидел дым и языки пламени на балконе одного из многоквартирных домов. Мужчина тут же вызвал пожарных. А потом побежал туда, где начался пожар.

- Я постучался в квартиру, где возник пожар, но никто не открыл, тогда я начал звонить в соседние, чтобы люди эвакуировались. Одна из женщин мне сообщила, что в горящем помещении могут находиться дети, - рассказывает Евгений Лаврентьев.

Мужчина понял, что дети в опасности и все-таки сумел проникнуть в горящую квартиру. Внутри все было в дыму, тем не менее, Евгений все-таки сумел найти троих детей. Как оказалось, они дома были одни, и лишь благодаря неравнодушию новокузнечанина смогли выбраться из горящей квартbры.

Вскоре прибыли пожарные и ликвидировали возгорание. А в последний весенний день начальник областного управления МЧС России Алексей Шульгин вручил благодарственное письмо Евгению Лаврентьеву, жителю города Новокузнецка. К слову, Евгений – вовсе не профессиональный спасатель. Он является ведущим инженером-строителем ООО «Разрез Южный». Однако только благодаря егот неравнодушие удалось спасти три детские жизни.