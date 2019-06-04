В Кемерове появился новый скоростной спутниковый интернет

Для дома и офиса

Кемеровская область – компактный, высокоурбанизированный регион, где порядка 85 процентов населения проживает в городах. Тем не менее, есть еще такие места, где сотовая связь нестабильная, а оптоволоконная даже не проведена. Это значит, что люди лишены многих возможностей, которые дает интернет – от общения до пользования сайтами государственных услуг и удаленной работы.

Теперь, благодаря новейшим технологиям, спутниковый интернет может быть доступен абсолютно в любой точке: федеральный оператор спутниковой связи РТКОММ (дочерняя компания ПАО «Ростелеком») официально представил в городе Кемерово торговую марку SenSat, которая разработана для подключения услуги скоростного спутникового интернета для дома и офиса.

Услуга скоростного спутникового интернета под торговой маркой SenSat предоставляется по всей территории России – от Камчатки до Калининграда. Как рассказал генеральный директор АО «РТКомм-Сибирь» Александр Заводчиков, это стало возможным благодаря появлению космических аппаратов «Экспресс АМ-5», «Экспресс АМ-6», «АМУ-1» и спутникового Ка-диапазона. Оценив его возможности, РТКОММ в 2016 году запустила услугу спутникового интернета в тестовом режиме, а год спустя, когда все процессы были отлажены, объявила об официальном старте продаж. С 2019 года подключить интернет SenSat могут и жители Кузбасса.

При подключении спутникового интернета используется оборудование ведущих мировых производителей Фото: Дмитрий ГРИНЕВ

-Наши услуги востребованы там, где отсутствуют классические оптоволоконные линии связи, - говорит Александр Заводчиков. – Мы широко представлены во всех сегментах рынка – от крупных государственных и корпоративных клиентов до услуг доступа в интернет физическим лицам. Наша главная миссия – обеспечить доступ к качественному спутниковому интернету всем, кто в нем нуждается.

Интерес есть, спрос стабильный

Услуги подключения на территории Кемеровского района осуществляет официальный дилер SenSat – ООО «Полный Контроль».

По словам генерального директора компании Сергея Евсюкова, есть немало населенных пунктов, где существуют трудности с выходом в интернет. Это, например, село Топки, поселки Ясногорский, Журавлевы горы, Мазурово и др.

-Несмотря на то, что официально о старте продаж было объявлено только сейчас, уже есть первые пользователи из числа физлиц, которые узнали об услуге сами и подключились к ней, - отмечает руководитель компании. - В первую очередь, они пользуются возможностями электронной почты и социальных сетей в своем загородном доме, - рассказал руководитель ООО «Полный контроль. - Вторая группа пользователей, среди которых может быть востребована услуга – предприниматели, которые ведут свой бизнес на удаленных или труднодоступных территориях, где нет развитой оптической инфраструктуры. Спрос на услугу и динамика подключений – стабильные. Это позволяет нам рассматривать направление предоставления услуг скоростного спутникового интернета SenSat как точку роста для нашего бизнеса.

Услуга скоростного спутникового интернета под торговой маркой SenSat предоставляется по всей территории России Фото: Дмитрий ГРИНЕВ

При подключении спутникового интернета используется оборудование ведущих мировых производителей, которое прошло испытание в различных климатических условиях, в том числе и сибирских. Это гарантирует стабильность и надежность связи. Его можно приобрести в собственность – комплект стоит от 34490 рублей. Также компания дает возможность воспользоваться специальным предложением и взять оборудование в аренду – этот вариант подходит для тех, кто проводит время за городом не круглый год. Тарифы на интернет ориентированы на разные потребности и начинаются от 670 рублей в месяц при скорости до 45 Мбит/с.

Узнать другие подробности и оставить заявку на подключение скоростного спутникового интернета от SenSat можно по телефону 8-800-70-70-244 или на сайте.

Реклама