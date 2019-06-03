Жара и грозы: в первые дни лета погода в Кузбассе будет переменчивой

Первая неделя лета в Кузбассе будет довольно жаркой: столбики термометров будут достигать +28 градусов! Но при этом почти каждый день в регионе будут идти дожди и греметь грозы.

Настоящее лето с его жаркими днями, теплыми дождями и даже грозами наконец-то пришло в Кузбасс. Уже во вторник, 4 июля, воздух прогреется до +15…+20 градусов днем, а к ночи похолодает лишь до +5…+10. Днем в большинстве районов области пройдут дожди – от небольших до умеренных.

Зато в среду весь день будет светить солнце, а столбики термометров поднимутся до +22…+27 градусов. Спокойный юго-восточный ветер будет менять направление на порывистый южный, а ночью возможны небольшие дожди и грозы. Температура же воздуха составит +8…+13 градусов.

В четверг дневная температура воздуха останется прежней, а ночная на пару градусов будет выше, чем предыдущей ночью. А порывы южного ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

- При прохождении теплого атмосферного фронта, в большинстве районов области ожидаются небольшие и умеренные дожди, прогремят грозы, - отметила Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра.

В пятницу в Кузбассе по-прежнему будут греметь грозы и пройдут дожди, однако температура воздуха останется в прежних пределах. При прохождении уже холодного атмосферного фронта усилится юго-западный ветер до 15-20 метров в секунду, а ночная температура воздуха будет держаться в пределах +8…+13 градусов.

- В выходные дни погода существенно не изменится. Учитывая летние процессы, при разогреве атмосферы по области будут наблюдаться осадки, - отметила Наталья Полуэктова. - В субботу местами небольшие дожди, в Кемерове без существенных осадков.

В первый выходной на этой неделе воздух прогреется до 20-25 градусов тепла, а ночью будет так же тепло, как и раньше. небольшие дожди пройдут лишь местами,А воскресенье будет самым жарким днем на неделе: столбики термометров достигнут отметок +23…+28 градусов, а ночью опустятся лишь до +9…+14. Юго-восточный ветер будет слабым, а небольшие дожди и грозы ожидаются только по югу области.