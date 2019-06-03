«Пусть повисит – потом закрасите»: Владимир Машков о своем портрете в Новокузнецке

Владимир Машков побывал на открытии огромного граффити-портрета в Новокузнецке. Известный актер и режиссер признался, что очень рад, что некоторое время «повисит» рядом с Владимиром Высоцким.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="540" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/712569" frameborder="0"></iframe> Владимир Машков на открытии граффити-портрета в Новокузнецке..03.06.2019Екатерина РОМАНОВА

В Новокузнецке 3 июня состоялось торжественное открытие огромного граффити-портрета известного актера и режиссера, проведшего детство в Новокузнецке, Владимира Машкова. Машков приехал в Новокузнецк, чтобы принять участие в юбилейном фестивале «Кукла в детских руках». А потом лично принял участие в открытии многометрового портрета и поблагодарил горожан за любовь к его творчеству.

Каждому хотелось заполучить автограф артиста!Фото: Екатерина РОМАНОВА

- Рядом – величайший актер и величайший поэт, Владимир Семенович Высоцкий, и я надеюсь, и другие [появятся]. Ну а я… пусть повисит немножко, потом закрасите и что-то более ценное сделаете, - поскромничал Владимир Машков.

Многометровый портрет Владимира Машкова.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Актеру, который немного припозднился на открытие граффити, торжественно вручили коробочку с лентой – и он тут же прикрепил ее к своему галстуку, заявив, что Новокузнецк – всегда в его сердце. А вручавшие ему подарок порекомендовали открывать заветную коробочку всякий раз, когда захочется поднять настроение.

Коробка с ленточкой с открытия граффити-портрета.Фото: Екатерина РОМАНОВА

К слову, портрет Владимира Машкова создал барнаулец Евгений Алехин, автор еще нескольких граффити. Он и художник из Екатеринбурга Илья Мозги уже нарисовали граффити-портреты Владимира Маяковского, Федора Достоевского, Ивана Бардина. Граффити же с Машковым соседствует с портретом Владимира Высоцкого.

"Я рад, что хоть какое-то время повишу рядом с величайшим Владимиром Семеновичем".Фото: Екатерина РОМАНОВА

- Это большая честь. Я смущен, но ничего не поделаешь - буду смущаться дальше, - с улыбкой сказал Машков. - Я рад, что хоть какое-то время повишу рядом с величайшим Владимиром Семеновичем.