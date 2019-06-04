2019-06-04T13:20:37+03:00
Происшествия

В кузбасской колонии произошло двойное убийство

Убийством закончилась драка четырех заключенных
Екатерина БОРМОТОВА
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Руководство контролирует обстановку в исправительном учрежденииРуководство контролирует обстановку в исправительном учрежденииФото: Тимур ХАНОВ
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В кузбасской колонии подрались четверо осужденных. В результате инцидента двое из них скончались.

ЧП произошло 30 мая в ЛИУ-42, где отбывают наказание и проходят лечение осужденные с наркотической и алкогольной зависимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления. Четыре человека стали выяснять отношения прямо в исправительном учреждении.

- В результате возникшего инцидента двое осужденных скончались, двое получили ушибы и незначительные травмы, - прокомментировали в ГУФСИН по Кемеровской области.

В ведомстве добавили, что участники конфликта были изолированы от основной массы осужденных. Предварительно установлено, что причиной драки стала бытовая ссора. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники областного ГУФСИН, Следственного комитета и прокуратуры.

Руководство контролирует обстановку в исправительном учреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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