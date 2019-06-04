Ставки вниз: условия ипотечных программ от Сбербанка стали доступнее

Собственное жилье – это то самое, с чего начинается самостоятельная жизнь, своя семья и будущее. Сбербанк делает осуществление мечты немного проще. Так, с 25 мая банк снизил ставки по жилищному кредитованию.

Что означает снижение ставки по жилищному кредитованию для кузбассовцев? То, что каждый желающий может воспользоваться возможностью оформить ипотеку с минимальной процентной ставкой. К слову, сейчас она составляет от 8,2 процента в зависимости от вида жилья и еще ряда аспектов.

Рынок вторичный – такой привычный

С 25 мая базовая ставка по жилищному кредитованию на приобретение жилья на вторичном рынке снизилась на 0,6 процентных пункта. Минимальная ставка – 9,6 процента. Кто ее может получить? Молодые семьи, которые приобретают жилье при помощи сервиса «Сбербанка» «ДомКлик».

- Витрина «ДомКлик» - это система сервиса по приобретению жилья. На сегодняшний день на сайте насчитывается более 660 тысяч жилищных объектов по всей стране. Благодаря широкому выбору можно подобрать оптимальный вариант и провести сделку через наш сервис. Таким образом, скидка на процентную ставку составляет 0,3 процента, - рассказывает Екатерина Саяпина - Заместитель управляющего Кемеровским отделением ПАО Сбербанк.

Новый дом – и мы в нем

На квартиры или дома, которые еще находятся в процессе строительства, также снизилась ставка на 0,6 процента. И сейчас минимальная ставка составляет 8,2 процента – одна из самых низких! Чтобы получить такую низкую ставку, нужно приобрести жилье у аккредитованных по программе субсидирования застройщиков – это компании «Мера», «Промстрой», «ТЖС» и «СПИК». Второй аспект, влияющий на снижение ставки – программа электронной регистрации. К слову, до сентября услуга электронной регистрации будет бесплатной для участников акции (обычная стоимость – 7,0 тысячи рублей).

Рефинансируй!

Еще одно снижение ставки коснулось рефинансирования под залог недвижимости. Ставка снизилась на 0,3 процентных пункта и сейчас составляет 10,6 процента. Заманчиво, не правда ли?

Молодым – дорога!

Благодаря программе государственной поддержки по ипотеке для семей с детьми, каждая семья, в которой воспитывается двое и более детей, может существенно улучшить свои жилищные условия. Программа начала действовать еще в 2018 году, но тогда льготный период, на который распространялась минимальная процентная ставка, длился лишь три года, а потом ставка становилась стандартной.

Теперь же можно приобрести жилье в ипотеку под процентную ставку шесть процентов годовых, при этом льготная ставка будет действовать в течение всего срока, а это существенно облегчает кредитное бремя для семей с детьми.

Уходим онлайн

Все чаще клиенты «Сбербанка» прибегают к современным технологиям, чтобы оформить заявку на кредит. И если год-два назад таких клиентов было не более 3-5 процентов, то сейчас уже порядка 20 процентов клиентов не приходят в офис, а подают свои заявки онлайн через личный кабинет.

- Наш «ДомКлик» постоянно наполняется новыми услугами. Появилась услуга, которая позволяет приобретать жилье, не запрашивая оценку недвижимости. Это снижает траты и ускоряет проведение самих сделок: их можно совершать за три дня, - отметила Екатерина Саяпина. - Сейчас такие сделки составляют 18 процентов среди сделок по вторичному жилью.

С приходом весны рынок жилья заметно оживился. Количество сделок растет, а желающих воспользоваться минимальной ипотечной ставкой от «Сбербанка» становится все больше с каждым днем. Возможно, скоро и вы сможете открыть дверь своей новой квартиры собственным ключом!

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