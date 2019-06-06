Главу кузбасского поселения уволили из-за мужа

Супружеская жизнь помешала карьере двух чиновников в Кузбассе. Из-за мужа-водителя уволена глава Колмогоровского сельского поселения. А из-за жены пострадал замглавы Ленинского поселения.

Глава администрации Колмогоровского сельского поселения лишилась своей должности из-за собственного супруга. Во время прокурорской проверки выяснилось, что мужчина работал водителем в администрации и находился в непосредственном подчинении у своей супруги, главы поселения. Именно она принимала решения о начислении премий и применении к нему мер как поощрительного, так и дисциплинарного характера.

- Законодательство о противодействии коррупции предусматривает обязанность должностных лиц принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Однако чиновница не приняла этих мер для урегулирования конфликта интересов,- сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По итогам проверки прокурор района внес представление в Совет народных депутатов сельского поселения, который принял решение об отставке главы поселения.

Такая же ситуация сложилась и в Ленинском сельском поселении Яшкинского района. Здесь в подчинении замглавы поселения находилась его супруга, инспектор восьмого разряда. Чиновник также не принял никаких мер по урегулированию конфликта интересов.

- При рассмотрении представления прокурора глава Ленинского сельского поселения привлек к дисциплинарной ответственности своего заместителя, его супруга уволена, - отметили в пресс-службе областной прокуратуры.