День города 2019 в Кемерове: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

В администрации озвучили полную программу мероприятий, которые пройдут в День города 2019 года в Кемерове. Праздник развернется 12 июня на нескольких площадках.

Площадь Пушкина

9.00 - 13.45 Чемпионат Кемеровской области и первенство города Кемерово по велоспорту (шоссе). Гонка критериум (маршрут: площадь Пушкина - улица Орджоникидзе - улица Арочная - Притомская набережная - улица Николая Островского - площадь Пушкина)

16.00 - 19.00 Интеллектуальная игра «Квиз, плиз!»

Площадь Советов

15.00 - 21.00 «Онлайн-парк Tele2» (100 квадратных метров, зона продаж, лаунж-зона, кинозона, фотозона и т.п.)

15.00 - 21.00 Фестиваль территориальных общественных самоуправлений «Мой город - моя судьба»

15.00 - 16.30 Праздничная программа домов творчества «Тебе, мой город, посвящаю»

16.30 - 16.40 Флешмоб «Молодежный триколор»

16.40 - 17.00 Торжественное вручение паспортов юным кузбассовцам, достигшим 14 лет, в рамках Всероссийской акции Российского союза молодежи «Мы - граждане России»

17.00 - 18.30 Фестиваль детских хоровых коллективов «Прекрасное далеко»

18.30 - 19.30 Фестиваль европейской культуры «Европейский микс»

19.30 - 22.30 Выступление кавер-группы «7 пятниц». Концерт группы «Мираж»

Праздник отметят на разных площадках городаФото: Константин НАГОВИЦЫН

Парк Победы имени Жукова

Сцена «Виктория»

13.00 - 16.00 Заключительный концерт регионального фестиваля-конкурса хоров и ансамблей «Поющий край»

16.00 - 17.30 Концерт оркестров русских народных инструментов детских школ искусств

17.30 - 18.00 Подведение итогов городского конкурса «Люди, события, факты»

18.00 - 20.00 Вокально-хореографический марафон «Город талантов»

20.00 - 22.30 Праздничный концерт творческих коллективов города «Тебе, любимый город»

Сцена-автоклуб

15.00 - 21.00 Концертно-литературная площадка «Мы - патриоты»

Сцена у памятника труженикам тыла

15.00 - 21.00 Эстрадно-цирковая программа «В ритмах города»

Территория парка

12.00 Соревнования по стритболу

12.00 - 17.00 Открытая региональная выставка-конкурс мастеров ДПИ и ИЗО «Кузбасский сувенир»

12.00 - 19.00 Творческая мастерская «Город мастеров»

15.00-19.00 Выставка ретро автомобилей

15.00 - 19.00 Выставка техники ДОСААФ

15.00 - 21.00 Работа площадки пункта отбора на военную службу по контракту

15.00 - 21.00 Мастер-классы, детские дворовые площадки

15.00 - 21.00 Аудиобиблиошатер «Слушаю сказки»

15.00 - 21.00 Фестиваль настольных игр

15.00 - 21.00 Релакс-зоны с мобильной подзарядкой

15.00 - 21.00 Мульткинотеатр

15.00 - 21.00 Фотосушка «Молодежь в любимом городе». Презентация работ городского фотоконкурса

Организаторы приготовили насыщенную программуФото: Ольга ВОЛОВЯШКО

15.00 - 21.00 Художественный флешмоб «101 пейзаж города»

15.00 - 21.00 Интерактивные площадки патриотических клубов

15.00 - 21.00 Надувные детско-развлекательные аттракционы («Твистер», «Частокол», «Пенальти», «Скала» и др.)

15.00 - 22.00 Граффити-фестиваль

15.00 - 22.00 Мастер-классы от батутного парка Apache Jump

15.00 - 22.00 Работа спортивных площадок: КМЖ, ГТО, мини-футбол, армрестлинг

Улица Весенняя (от проспекта Советского до улицы Островского)

15.00 - 20.00 Фестиваль студенческих работ областного художественного колледжа «Керамика - это модно»

15.00 - 20.00 «Арбат на Весенней»

16.00 - 20.00 Фестиваль «Звени, гармонь!»

Площадь музея ИЗО

11.00 - 18.00 Выставка картин из фондов музея

12.00 - 15.00 Коллективная картина горожан

13.30 - 14.30 Мастер-класс «Пальчиковые куклы»

16.00 - 19.00 Квест по выставке анималистики «Отражения»

Площадь у Музыкального театра Кузбасса

15.00 - 22.00 Танцевальный батл «Стань первым»

Площадь у театра драмы имени Луначарского

15.00 - 16.00 Фестиваль детских театральных коллективов «Театральная площадь»

16.00 - 18.00 Концертная программа «Кемерово международный»

15.00 - 20.00 «Книжный развал», книжные выставки МИБС

15.00 - 20.00 Акция «Визави»

18.00 - 20.00 Фестиваль духовых оркестров «Танцевальный променад»

Завершится празднование красивым салютомФото: Константин НАГОВИЦЫН

Линейный парк бульвара Строителей

14.00 - 16.00 Парад колясок

14.00 - 19.00 Фестиваль уличных субкультур

14.00 - 20.00 Работа спортивных площадок: мини-футбол, воркаут, армрестлинг

16.00 - 20.00 Праздничный проект «Стильный город» (выступление театров моды; показ дизайнерских коллекций; дефиле от конкурсантов «Мисс и мистер реклама»; показ модных причесок; Кузбасский маркет; конкурсы, розыгрыши)

16.00 - 20.00 Праздничный концерт «Расцветай, мой город!»

20.00 - 22.00 Видеоконцерт «Звезды поздравляют»

Университетский мост

22.30 Фейерверк

Куда еще сходить?

Кемеровский областной краеведческий музей подготовил для горожан и гостей города масштабную праздничную программу. В отделе истории (пр. Советский, 51) известный журналист, историк и краевед Владимир Сухацкий с 11.00 до 12.30 проведет интересную лекцию «Что такое кузбасская кухня?». Посетители узнают об особенностях региональной кухни - кухни аборигенов и первых русских поселенцев. Лектор ответит на вопросы: что такое «омлет по-кемеровски» и «пельмени по-шахтерски», чем питались крестьяне в Кузбассе и какие основные блюда входили в шахтерское меню. С 12.30 до 19.00 в отделе истории будет проходить игра-путешествие «По следам рудознатца», интерактивная экскурсия «Вехи большого пути в истории Кузбасса», работать интерактивные зоны и фотозона.

В отделе природы (пр. Советский, 55) в День города с 10.00 до 19.00 будет проходить увлекательный квест для всей семьи «Сафари по Кузбассу», а также мастер-класс «Волшебные картинки из песка».

Отдел военной истории (Притомская набережная, 1а) ждет гостей на интерактивное занятие «Все об оружии», экскурсию по выставке «Человек из легенды», посвященной 70-летию со дня основания памятника «Воин-освободитель» в Трептов-парке в Берлине, мастер-класс по изготовлению моделей танков и квест-игру «Элементы Победы».

Кемеровский областной краеведческий музей

пр. Советский, 51 (отдел истории)

пр. Советский, 55 (отдел природы)

Притомская набережная, 1а (отдел военной истории)

12 июня, с 10.00 до 19.00

Цена билетов: от 100 до 200 рублей