Как провести выходные в Кемерове

И вдовы бывают веселыми

Смотрим волнительную оперетту

«Веселая вдова» - самая известная, самая популярная и самая любимая оперетта Франца Легара. Вот уже больше 100 лет она не сходит с подмостков музыкальных театров мира. Сам автор считал, что именно в этом произведении ему удалось воплотить то, к чему он все время стремился - найти свой стиль, «облагородить оперетту», сделать ее не просто шутливой, а придать ей социальный смысл, трогательность, драматизм. «Зритель должен переживать, а не смотреть и слушать откровенные глупости»,- напишет он несколько лет спустя.

Премьера оперетты состоялась 30 декабря 1905 года, а уже в сентября 1906-го она была поставлена в Петербурге. Зрители приняли и полюбили «Веселую вдову» сразу. Замечательная музыка Легара, обаяние его мелодий, новый подход к танцу в оперетте, который становится продолжением вокальных номеров и полон чувства, красоты и изысканности - все это неизменно привлекает и является, может быть, самой большой ценностью легаровского шедевра. В музтеатре было осуществлено пять постановок этой оперетты Легара, через ее школу прошли многие замечательные артисты, которыми театр гордится и сегодня.

Музыкальный театр Кузбасса

пр. Советский, 52

6 июня, начало в 18.30

Цена билетов: от 200 до 800 рублей

Театр для детей и молодежи приглашает детей и их родителей на веселый спектакль. Фото: Театр для детей и молодежи, Григорий Забавин

Самый лучший доктор!

Идем с ребенком на добрый спектакль

Театр для детей и молодежи приглашает на спектакль «Доктор Айболит».

Не только дети, но и взрослые боятся врачей. Еще бы! Ведь они назначают уколы, и горькие пилюли, и горчичники, и другие неприятные вещи! Однако есть доктор, которого никто не боится. Наоборот, его любят все - и дети, и взрослые, и даже животные, которые живут у него и в шкафу, и в буфете, и даже на диване. Потому что он очень-очень добрый!

Да-да, речь именно о нем, о докторе Айболите, который лечит зверей, и птиц, и рыб, и насекомых. Который справился даже со страшным злодеем Бармалеем и его пиратами. Хотите увидеть его приключения? Приходите на новый спектакль с друзьями, одноклассниками и родителями!

Театр для детей и молодежи

ул. Арочная, 37

11 июня, начало в 11.00

Цена билетов: 250 рублей

Литературный тур «В Марьевку, на встречу с Василием Федоровым» - отличный вариант для семейных выходных. Фото: Кемеровская областная научная библиотека имени Федорова, Любовь Фурс

Навстречу вдохновению

Отправляемся на экскурсию

Кемеровская областная научная библиотека имени Федорова в целях развития внутреннего туризма в Кемеровской области и популяризации литературного наследия Кузнецкого края продолжает реализацию проекта «Литературный туризм». Сейчас библиотека приглашает кемеровчан принять участие в литературном туре «В Марьевку, на встречу с Василием Федоровым».

Этот однодневный восьмичасовой экскурсионный маршрут предоставляет возможность познакомиться с жизнью и творчеством знаменитого русского поэта Василия Федорова. Побывав в Марьевке, экскурсанты убедятся, что наша сибирская природа является источником поэтического вдохновения, а умение увидеть прекрасное в окружающем мире пробуждает творческие способности человека.

В программу маршрута входит посещение литературно-мемориального музея Василия Федорова, единственного в России музея-усадьбы Федорова на Назаркиной горе, а также пешая экскурсия по любимым местам поэта: озеро Кайдор, река Яя и родник Любви. Также для экскурсантов организаторы подготовят деревенский обед из трех блюд, театрализованные представления и творческие мастер-классы у родника Любви.

Транспорт отправляется строго по расписанию в 9.00 от Кемеровской областной научной библиотеки, сбор в фойе библиотеки.

Внимание! В графике экскурсий возможны изменения! Подробности уточняйте по телефону.

Кемеровская областная библиотека имени Федорова

ул. Дзержинского, 19, т.: (384-2) 44-18-55, 44-18-67

8 июня, начало в 9.00

Цена билетов: 1500 рублей