2019-06-07T09:58:18+03:00
Общество

Жительница Кузбасса случайно узнала о своей смерти

Это выяснилось, когда женщине перестали начислять пенсию
Ирина АВТУШКО
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Жительница Ленинска-Кузнецкого неожиданно для себя узнала о собственной смерти. Это выяснилось, когда женщине перестали начислять пенсию.

Чтобы доказать, что она жива, женщина обратилась в прокуратуру. Там она рассказала, что обращалась в местное отделение пенсионного фонда с жалобой на то, что не получила пенсию за апрель текущего года. В ведомстве женщине пояснили, что выплаты ей не положены, так как поступило свидетельство о ее смерти. Согласно документу, она скончалась 7 февраля.

В ходе проверки выяснилось, что потерпевшую перепутали с другой женщиной, доставленной зимой в городскую больницу с обморожением ног. У пациентки без определенного места жительства при себе не было документов, а названные ею личные данные совпали с данными заявительницы. В феврале больная скончалась, а в ее истории болезни были указаны данные из базы застрахованных лиц Терфонда ОМС, сведения об этом из больницы были направлены в полицию.

-По факту смерти пациентки была проведена доследственная проверка, труп был направлен на патолого-анатомическое исследование, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Впоследствии вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, органом ЗАГС выдано свидетельство о смерти, и труп был захоронен с указанием анкетных данных заявительницы.

После проверки прокурор направил заявление в суд с требованием признать свидетельство о смерти недействительными. Оно было удовлетворено, сейчас женщине возобновили выдачу пенсии. От главного врача больницы сотрудники прокуратуры потребовали устранить нарушения закона. Также будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность».

ИСТОЧНИК KP.RU

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