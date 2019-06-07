2019-06-07T15:00:03+03:00
Общество

Кузбасс, Хакасию и Алтайский край свяжет новая дорога

Соглашение о строительстве подписано на Петербургском экономическим форуме
Ирина АВТУШКО
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Транспортный коридор "Абакан - Бийск" кратчайшим путем свяжет несколько регионов. Фото: Пресс-служба АКОТранспортный коридор "Абакан - Бийск" кратчайшим путем свяжет несколько регионов. Фото: Пресс-служба АКО
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Три региона - Кузбасс, Хакасию и Алтайский край общими усилиями построят новую дорогу. Трехстороннее соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

Подписи под документом о долгосрочном сотрудничестве поставили губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, глава Алтайского края Виктор Томенко и губернатор Хакасии Валентин Коновалов. Стороны согласовали, какие работы каждая из них проведет по созданию транспортного коридора «АбаканБийск».

Так, Кемеровская область планирует построить автомобильную дорогу Абакан - Большой Ортон - Таштагол с подъездом к Междуреченску и дорогу Новокузнецк - Междуреченск с обходом городов Мыски и Междуреченск. Также капитально отремонтирует участок дороги Бийск – Мартыново – Новокузнецк.

Республика Хакасия проведет ремонт автодорог Абакан – Ак-Довурак и Аскиз – Бирикчуль — Вершина Теи, построит участков дороги Абакан – Большой Ортон - Таштагол с подъездом к Междуреченску на участке В. Теи – Шора – Изыхгол до границы с Кузбассом.

В свою очередь Алтайский край уже в этом году возьмет на себя ремонт отрезка автодороги К-05 Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница Кемеровской области.

Новая дорога кратчайшим путем соединит Хакасию, Алтай, Тыву, Красноярский и Алтайский края, Кемеровскую область, а также обеспечит прямой выход на Китай и Монголию. Реализация проекта позволит экономить время, транспортные расходы, расширить экономические связи, грузооборот и туристический поток.

-В соответствии с «майскими Указами президента РФ 2018 года», которые направлены на развитие экономики внутри государства, появилась возможность реализовать проекты, о которых мечтали жители страны много лет. Одним из них является формирование транспортного коридора «Абакан – Бийск». Эта дорога будет способствовать развитию экономических, культурных и спортивных связей, – отметил Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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