Как провести выходные в Новокузнецке весело и ярко

Кушать подано!

Наслаждаемся сочными натюрмортами в ожидании лета

Лето только-только начинается, а в Новокузнецком художественном музее уже чувствуется аромат фруктов и овощей, ягод и цветов, летнего зноя и лесной прохлады. Традиционную русскую посуду, восточные кувшины, советские сервизы, живописные натюрморты и тематические картины объединит одна из самых «вкусных» выставок последних лет «Кушать подано».

Главный «ингредиент» экспозиции – живописные натюрморты, созданные в период с 1930-х по 1980-ые годы: это и работы известных советских мастеров живописи, и лучшие произведения кузбасских художников старшего поколения. В работах мастеров переплелись традиционные натюрморты, произведения, рассказывающие о традиционном укладе русской деревни, экзотическая культура востока и быт советских времен. Как это все уместилось в рамках самой вкусной выставки? Приходите, и мы вам покажем!

Новокузнецкий художественный музей

ул. Кирова, 62, т.: (384-3) 77-84-45

Среда, пятница, суббота, воскресенье с 10.00 до 18.00

Четверг – с 12.00 до 20.00. Понедельник, вторник - выходной.

Цена билетов: от 50 до 100 рублей.

Кушать подано! ФОТО: Эльвира Лабер.

Всякое бывает…

Пытаемся понять многогранную русскую душу

В жизни бывает всякое: грустное и смешное, веселое и страшное, радостное и печальное. А еще бывают разные люди – каждый отличается от других, у каждого свои заботы, волнения, своя душа. Среди них, кстати, встречаются совершенно особенные люди, чья душа в любом возрасте остается по-детски наивной, чистой и прекрасной. Именно такие люди когда-то стали героями произведений Василия Шукшина. Его истории по-прежнему интересны, даже сейчас, по прошествии многих лет, когда изменился, казалось бы, весь мир, когда и страна наша, и люди стали другими. Но Шукшин это предвидел, поэтому и писал: «Нам бы про душу не забыть… нам бы, с нашими скоростями, не забыть, что люди мы…»

Девять рассказов Василия Шукшина легли в основу спектакля «Всякое бывает». Сложное переплетение судеб, характеров, ситуаций, из глубины которых доносится извечный шукшинский вопрос: что с нами со всеми происходит? Центральные события, в которых героям приходится действовать и выбирать, для них экстремальны. Они захватывают и нас, поскольку правда не оставляет равнодушным ни одно человеческое сердце. Если, конечно, оно есть. Конечно же, всякое бывает. Но во всякой ситуации важно оставаться Человеком.

Новокузнецкий драматический театр

пр. Металлургов, 28, т.: (384-3) 74-30-43

9 июня, начало в 18:30

Цена билетов: 250 рублей.

Всякое бывает! ФОТО: Новокузнецкий драматический театр, Сергей Косолапов.

Отправляемся в космос!

Знакомимся с «Космонавтикой для детей» и начинаем мечтать о новых открытия!

Заворожено глядя на яркие ночные звезды, многие тысячелетия люди задавали один и тот же вопрос: что там? Что такое звезда? Можно ли дотронуться до нее рукой? А глядя на полет птиц, мечтали когда-нибудь и сами подняться в небо – поближе к солнцу, луне и звездам. Да и сегодня, когда человечество делает все новые и новые шаги в освоении космоса, каждый из нас нет-нет, да и начинает мечтать, что станет космическим туристом, а то и вовсе космонавтом.

Мечтают о космосе и дети. И именно для них в Новокузнецком планетарии уже подготовили рассказ о том, как удалось преодолеть земное притяжение и кто сделал это первым. Благодаря современным технологиям ребята смогут перенестись вслед за стартующей космической ракетой в космос и узнать, как живут и работают космонавты на орбитальной станции, что такое перегрузка и невесомость, и как с помощью космической техники изучаются Земля, Луна и другие планеты Солнечной системы.

Планетарий им. А. А. Федорова

Пр. Металлургов, 16а, т.: (384-3) 74-51-14

8 июня, начало в 13:00.

Цена билетов: 200 рублей.

Идем в планетарий!Фото: Екатерина РОМАНОВА

20 минут с ангелом

Узнаем себя в персонажах Вампилова

Однажды два человека проснулись в гостиничном номере. В карманах – ни копейки, голова гудит от тяжелого похмелья, а мир кажется серым и страшных без живительной жидкости. Неожиданно на пороге перед командировочными появляется человек и предлагает им помощь. Но как ее принять от незнакомца? Кому в голову может прийти отдать просто так 100 тысяч рублей первым встречным? Кто он, внезапно появившийся на пороге? Может быть, авантюрист? А может быть ангел небесный?

Зрителю вместе с персонажами спектакля придется найти ответ на сложный вопрос, но до этого – смеяться над нелепыми командировочными, плакать от сострадания к ним и их гостю, узнавать в каждом из них себя – пусть и чуть-чуть. А еще – вспоминать об очень важным и серьезных вещах, о жизни как она есть.

ДК «Алюминщик»

ул. Ленина, 41, т.: (384-3) 37-19-55. Бесплатная доставка коллективных заявок -33-03-47,8-903-945-84-09.

27 июня, начало в 19:00

Цена билетов: от 500 до 1000 рублей.