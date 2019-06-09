Жители поселка Пушкино, что в Новокузнецком районе, стали свидетелями редкого для Кузбасса явления. Смерч, пронесшийся над поселком, как спички ломал вековые деревья, уносил теплицы и сносил крыши с домов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="396" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/713820" frameborder="0"></iframe> Смерч ломал как спички вековые деревья под Новокузнецком..Видео: Алексей Кобылин.

В субботу над поселком Пушкино в Новокузнецком районе пронесся самый настоящий смерч. В течение всего дня то облака набегали на небо, то шел дождь, а в шестом часу вечера поднялся сильный ветер. Когда же местные жители взглянули на небо, они просто обомлели: там, в небе, закручивался самый настоящий смерч. Его «хоботок» спускался все ниже и ниже, а потом в воздух стали подниматься ульи на местной пасеке, теплицы, с крыш полетел шифер.

Смерч поднимал теплицы и уносил их на соседние участки. ФОТО: Евгения Грачева.

- В один из дворов смерч забросил шестиметровый брус 15х15, теплицы из поликарбоната поднимало в воздух, а в стеклянных стекла побило. Потом соседи ходили друг к другу, в поисках того, что у них унесло, - рассказывает очевидеца случившегося Евгений Грачева. – У одного из соседей разметало ульи, по всей улице потом пчелы летали, злющие!

Ветер подбросил в один из дворов шестиметровый брус. ФОТО: Евгения Грачева.

Валентина Безай, жительница одного из домов по улице Банной, чуть не плачет: смерч уронил забор и унес деревянный туалет.

"Домик для уединения" покинул свое привычное место. ФОТО: Евгения Грачева.

Столетнюю пихту переломило словно спичку. ФОТО: Евгения Грачева.

Но обиднее всего, что смерч, словно спичку, переломил столетнюю пихту, росшую у дома. Впрочем, деревьев в субботний день пострадало немало: яблоньки, рябинки, кустарники…

Огромные деревья оказались вырваны с корнем. ФОТО: Евгения Грачева.

- У нас теплицы подняло в воздух и унесло, все разломало, крышу снесло – закрыли чем смогли да как смогли, - пенсионеры Альбина и Николай Нетцевы разводят руками: самим не справиться с последствиями смерча.

С одного из домов на улице Банной поселка Пушкино унесло крышу. Пенсионеры не знают, как ее теперь восстанавливать. ФОТО: Евгения Грачева.

Смерч прошел полосой, задев лишь несколько домов. Вон там, у соседей, через дорогу, совсем ничего не тронуло, а тут – и деревья поломало, и забор уронило. Таков характер этого явления.

Забор не выдержал натиска стихии. ФОТО: Евгения Грачева.

- Смерчи особенно опасны, когда «хоботок» с неба соединяется с «хоботком», который поднимается с земли, тогда последствия могут быть очень серьезными. Здесь же смерч закрутился на небе, но до самой земли не дошел, - прокомментировала Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра. - Такие явления у нас случаются все чаще. А происходят они из-за смены погоды, когда холодная масса встречается с разогретым воздухом и это способствует закручиванию атмосферного вихря.