2019-06-10T09:00:23+03:00
Происшествия

Из кузбасской шахты эвакуируют горняков из-за остановки вентилятора

На момент ЧП под землей находились 95 человек
Екатерина РОМАНОВА
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Из кузбасской шахты эвакуируют горняков из-за остановки вентилятора. ФОТО: miningwiki.ru/wikiИз кузбасской шахты эвакуируют горняков из-за остановки вентилятора. ФОТО: miningwiki.ru/wiki
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На одной из шахт Кузбасса 10 июня произошло ЧП: здесь из-за неполадок в оборудовании эвакуируют 95 горняков.

Чрезвычайное происшествие случилось на шахте «Алексиевская» в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области. Здесь из-за остановки главного вентилятора эвакуировали шахтеров. На момент ЧП под землей находились 95 человек. 87 из них сразу стали выводить из шахты, а восемь в течение некоторого времени оставались для решения вопросов жизнеобеспечения.

- От ГУ МЧС России по Кемеровской области на шахту «Алексиевская» выезжали два подразделения, - сообщили в пресс-службе регионального ведомства. – Горняков, которые находились на момент ЧП в шахте, выводят на поверхность.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Справка КП:

Шахта «Алексиевская» (шахтоуправление «Ленинское») - угледобывающее предприятие в деревне Красноярка Ленинск-Кузнецкого района, входит в состав УК «Заречная».

Шахта была построена в 1964 году. В 2007 году предприятие оказалось на грани закрытия. В том же году его приобрела УК «Заречная». На «Алексиевской» провели реконструкцию, и это позволило значительно увеличить объем добычи угля и вывести шахту из непростого положения

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Авария на шахте произошла в среду, 19 мая 2010 года. В тот момент под землей находились 107 человек. 105 из них смогли самостоятельно выйти на поверхность, а два шахтостроителя, которые работали на аварийном участке, остались под завалами. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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