До +31 градуса и дожди: какой будет погода на этой неделе в Кузбассе

В Кузбассе установилась летняя погода - с жаркими днями, теплыми ночами, солнцем, дождями и даже грозами. Вот и на этой неделе, в середине которой будет выходной день, погода будет радовать то солнышком, то дождиком.

Во вторник, 11 июня, синоптики обещают от 20 до 25 градусов тепла. Порывы северо-западного ветра могут достигать 14 метров в секунду, а местами возможен дождь. Впрочем, в этот день в Кузбассе будет преимущественно без осадков.

В среду кузбассовцы будут отдыхать и праздновать День России. А для кемеровчан этот праздник совместится с Днем города. Погода обещает преподнести свой подарок - ясное небо и тепло до +28 градусов. Однако вероятность осадков все же остается, так что, отравляясь на праздник, все-таки имейте это в виду. Ночью похолодает до +10… +15 градусов.

- В среду Кузбасс будет находиться в теплом секторе циклона. В целом день будет солнечным, но местами мы прогнозируем небольшой дождь и грозу, - отметила Наталья Полуэктова, пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра.

В четверг будет также жарко и солнечно, однако в большинстве районов прольются небольшие дожди и прогремят грозы. Ночь ожидается теплой: 12-17 градусов тепла.

А вот в пятницу возможно прохождение холодного атмосферного фронта, который принесет с собой усиление ветра до 15-20 метров в секунду и прохладу днем: столбики термометров поднимутся не выше отметок +15… +20 градусов, а ночью похолодает до +4… +9.

- В выходные дни погода будет разнообразной, с перепадами температуры и давления, поэтому метеочувствительным людям нужно быть внимательными к самочувствию, - отметила Наталья Полуэктова.

В субботу вновь будет жарко: до +31 градуса, вероятность осадков невелика, однако во второй половине дня из-за прохождения холодного атмосферного фронта похолодает, и ночью температура воздуха опустится до +5… +10 градусов.

В воскресенье осадки ожидаются уже в большинстве районов области, а воздух прогреется лишь до +15… +20, прогремят грозы. При этом порывы западного ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.